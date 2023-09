Partiti i lavori per il nuovo asilo nido di via Melli: «I residenti ora avranno un servizio in più»

Avviati oggi, 27 settembre, in Via Melli a Pontevigodarzere, i lavori di costruzione del nuovo Nido per l’infanzia Girotondo, che sorgerà al posto della vecchia struttura nel frattempo demolita. L’opera ha richiesto (tra demolizione del vecchio edificio e nuovi lavori) circa 2 milioni di euro e l’obiettivo è che sia disponibile nel settembre del prossimo anno all’apertura delle scuole.

Le parole dell'assessora Piva

L’assessora alle Politiche educative Cristina Piva (in foto) commenta: «Si tratta di un’opera molto attesa dagli abitanti del quartiere che va a completare con le scuole primarie e secondarie limitrofe un vero e proprio Quadrato dell’Educazione per tutte le età. Sottolineo che, anche se abbiamo in corso una evidente crisi demografica, la richiesta di posti nei Nidi e nelle Scuole per l’Infanzia è in costante aumento, anche per il cambiamento della nostra struttura sociale nella quale famiglie giovani con bimbi piccoli non hanno nonni o parenti ai quali affidare i figli. E’ una situazione alla quale il Comune sta prestando molta attenzione perché richiede u’attenta programmazione delle azioni di politica scolastica».