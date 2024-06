Partono i mega cantieri del tram alla stazione e in via Piovese

Domani, 17 giugno, prende il via un altro importante cantiere per il sistema Smart, ovvero inizieranno i lavori nel piazzale della stazione. Insieme al contemporaneo cantiere di via Tommaseo è il primo cantiere in strada per la via di corsa realizzato dall’impresa che si è aggiudicata il lotto 2 est del Sir2, Vittadello spa. Contemporaneamente la linea Sir3 arriva nel quartiere di Voltabarozzo, in via Piovese. Dopo alcuni interventi sui sottoservizi necessari per completare il lavoro di riqualificazione delle rete idrica e di distribuzione del gas, da domani partiranno i lavori per la piattaforma tranviaria.

La stazione

Il nodo della stazione è il punto dove si intersecano le tre linee ovvero l’esistente Sir1, il Sir2 e il Sir3 e nel piazzale verrà realizzato un anello ad alta capacità, con diverse banchine di fermata, che garantirà una maggiore capacità, quindi una maggior presenza contemporanea di veicoli e dove sarà possibile gestire il passaggio di diverse linee. L’anello che si compone di due vie di corsa parallele, con diverse banchine di fermata, e le due curve laterali da dove si dirameranno i collegamenti con la linea esistente e con le due nuove linee in costruzione. Si tratta di un cantiere complesso perché dalla stazione transitano quotidianamente migliaia di persone ed è un nodo strategico dell’intero sistema di trasporto pubblico locale. Per questo motivo i cantieri sono stati programmati in due macrofasi entrambe in estate. La prima macrofase, ovvero l’estate 2024, prevede la realizzazione delle vie di corsa e delle opere civili.

I lavori

I lavori dell’estate 2024 prendono il via il 17 giugno e saranno suddivisi in due fasi con una cantierizzazione molto ridotta in maniera tale da incidere il meno possibile sul trasporto pubblico locale. Fino alla fine di luglio si lavorerà in quella che oggi è la corsia destinata alle automobili sul lato nord del piazzale, ovvero perspicente alla stazione. Se nella parte sud è già presente una parte della rotaia, nella parte nord no, quindi si inizierà da questo punto chiudendo il transito alle automobili che arrivano da via della Pace. La seconda, ovvero l’estate 2025, prevede la realizzazione dei collegamenti e della parte impiantistica. Tra agosto e settembre, invece, dopo aver completato la via di corsa nella zona nord, si lavorerà nelle corsie a sud e, sulla base dell’andamento del cantiere, si definirà come procedere alla realizzazione delle due curve, approfittando eventualmente dell’ordinario stop per la manutenzione estiva del Sir1.

La viabilità

Chi arriva da via della Pace non potrà transitare di fronte alla stazione e per avvicinarsi all’ingresso dovrà fare il giro da via Codalunga o recarsi in via Avanzo e utilizzare l’ingresso nord della stazione. Per chi arriva da Corso del Popolo non cambia nulla, così come per arriva da viale Codalunga. Metropark e Bicipark saranno aperti e accessibili. In questa fase non ci saranno interferenze con le linee di autobus che transitano o fanno capolinea nel piazzale della stazione.

Via Piovese

Quest'estate la linea Sir3 arriva nel quartiere di Voltabarozzo, in via Piovese. Dopo alcuni interventi sui sottoservizi necessari per completare il lavoro di riqualificazione delle rete idrica e di distribuzione del gas, da domani partiranno i lavori per la piattaforma tranviaria. Verrà realizzata la piattaforma dal parcheggio di via Nani sino al capolinea, dando precedenza ai tratti con più interferenze e con più attività commerciali, approfittando dell'estate e della sensibile riduzione di traffico. I cantieri inoltre si svolgeranno per fasi, per ridurre al minimo i disagi in quartiere. Si inizia su via Piovese, nel tratto compreso tra via Nani e la rotonda di via Zeno.

La piattaforma

Qui deve esser realizzata solo una piattaforma, dal momento che l’altra direzione corre interna al quartiere, e il cantiere occuperà solo la corsia di marcia in uscita da Padova. Le automobili provenienti dalla tangenziale potranno quindi transitare su via Piovese e proseguire dritte verso il centro. Chi arriva da Padova invece dovrà svoltare a destra in via del Partigiano e verrà predisposta una deviazione lungo via Vecchia e via Balestra. Sulla base del procedere del cantiere, per tratte funzionali, alcuni tratti di via Piovese potranno essere riaperti anche in uscita da Padova e tutte le modifiche, necessarie per ridurre al massimo i disagi saranno opportunamente segnalate. Questa fase interessa un tratto di circa 450 metri e il cantiere sarà allestito per tratte funzionali di 100/150 metri alla volta. Una volta completato il tratto con un’unica piattaforma su via Piovese, si procede tra la rotonda di via Zeno e via Balestra e il capolinea. Qui dovranno essere realizzate le piattaforme in entrambe le direzioni e dal momento che la carreggiata in questo tratto è più larga, sarà sempre garantito il doppio senso di marcia. Questa fase interessa un tratto di circa 250 metri e le piattaforme verranno realizzate una alla volta garantendo sempre il doppio senso di marcia, per questo inizierà una volta terminata la Fase1. Si tratta dell’ultimo tratto di piattaforma nel quartiere di Voltabarozzo ed è quello che corre all’interno del quartiere, tra via Nani e via Zeno. Questa fase sarà successiva e partirà una volta competati i lavori su via Piovese, tutti i dettagli verranno comunicati più avanti. Durante i lavori tutte le attività commerciali su via Piovese saranno aperte e accessibili. Il parcheggio tra via Balestra e via Piovese sarà aperto e accessibile, così come il parcheggio di via Nani che avrà un nuovo ingresso direttamente da via Piovese.