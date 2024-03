Pasqua, è boom dei dolci artigianali ma le pasticcerie faticano a trovare lavoratori

Nella settimana di Pasqua salgono alla ribalta i consumi dei prodotti della tradizione e in particolare quelli del comparto dolciario, settore ad elevata vocazione artigianale.

Pasqua in pasticceria

A Padova sono interessate dai consumi tipici dei prodotti pasquali oltre 600 tra pasticcerie e imprese del settore dolciario - comparto che include pasticceria fresca, gelati, biscotti, cacao, cioccolato, confetteria - con una alta vocazione artigianale: quasi 500 le imprese artigiane, rappresentando l’82% delle imprese totali del settore. «I maestri pasticceri, panificatori e pastai ed i loro preziosi collaboratori - afferma Gabriele Paccagnella, delegato dei pasticcieri di Confartigianato Imprese Padova - sono un’eccellenza che non può andare perduta. Se vogliamo mantenere il privilegio di allietare le nostre feste con i prodotti tipici di altissima qualità che nascono dalla ricerca delle materie prime e dal saper fare artigiano, dobbiamo risolvere il problema della manodopera. In provincia di Padova, nel 2023, le aziende hanno cercato 360 operai specializzati nelle lavorazioni alimentari, ma il 54,7% risulta di difficile reperimento».

Prodotti artigianali

Secondo un recente studio condotto da Unione Italiana Food (Uif), il 20,7% delle famiglie italiane, per i dolci pasquali, preferisce prodotti artigianali. «La biodiversità della produzione agroalimentare veneta, ad elevata vocazione artigianale, si declina in ben 403 prodotti agroalimentari tradizionali, caratterizzati da metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidate nel tempo. Ed è per tenere vivo tutto questo - conclude Paccagnella - che da tempo siamo impegnati a far avvicinare i giovani al settore, mostrando quelli che sono gli elementi più attrattivi. La Pasqua è una festività che ci ricorda quanto anche il prodotto artigianale alimentare fa parte della ritualità legata alla tradizione celebrazione di una festività. Rituale strettamente collegato al patrimonio culturale che identifica il nostro territorio».