Pasquetta in Piazza San Pietro: oltre 400 ragazzi padovani in Vaticano da Papa Francesco

Hanno passato una Pasquetta "alternativa". Ma in buonissima compagnia: oltre 400 giovani padovani tra i 12 e i 17 anni hanno raggiunto ieri, lunedì 18 aprile, piazza San Pietro a Roma nell'ambito dell'iniziativa #seguimi, lanciata dal Servizio nazionale per la Pastorale giovanile.

Pasquetta in Vaticano

L'obiettivo era quello di radunare almeno 50mila ragazzi provenienti da tutta Italia per il Lunedì dell'Angelo con Papa Francesco, ma i presenti sarebbero stati più di 80mila. Tra loro, per l'appunto, anche più di 400 padovani, coordinati - come ricorda "Il Gazzettino" - da don Alberto Sonda, collaboratore dell'ufficio di Pastorale giovanile per l'ambito degli adolescenti e assistente del Movimento studenti di Azione cattolica: il gruppo più numeroso (140 giovani) è partito da Legnaro, ma si sono registrate presenze importanti anche da Conselve, Terrassa Padovana e Albignasego. Molte le iniziative che hanno tenuto impegnati i ragazzi giunti da ogni angolo dello Stivale, che hanno potuto anche assistere a un'esibizione di Blanco, giovane cantante bresciano che ha trionfato con Mahmood all'ultimo Festival di Sanremo, prima dell'incontro con Papa Francesco.