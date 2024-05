Basta code in viale della Pace e stazione, nasce il vialetto pedonale dentro l'ex Ifip

Sono iniziati i lavori del nuovo viale pedonale nell’area ex Ifip. Un sentiero per studenti e pendolari che dovrebbe alleggerire le rotonde di via della Pace e via Tommaseo. Una soluzione provvisoria, in attesa della costruzione dello studentato, per provare a ridurre le code di auto. Alle due rotonde, infatti, c'è l'unico passaggio pedonale che collega la stazione a via Valeri e alla zona di Fiera e Tribunale, che porta poi verso le diverse facoltà universitarie e molti uffici. In più, adesso, sono in corso i cantieri del tram, che tra via Tommaseo e via Gozzi hanno ulteriormente ingolfato il traffico. Il viale partirà dal terminal e sbucherà davanti alla Chiesa della Pace

Ragona

«Si inizia a muovere qualcosa in quell'area - spiega l'assessore all'urbanistica, Andrea Ragona - .Tutte le iniziative vanno comunque verso la riqualificazione di tutta l'area della stazione, che nei prossimi anni avrà tutto un altro volto». Tra poche settimane poi dovrebbero partire anche i lavori per lo studentato nell’area ex Ifip. L’area è stata acquistata nel 2021 da Industrie Edili Holding, la società immobiliare che fa capo ad Agostino Candeo e Alberto Romano Pedrina, che realizzeranno uno studentato di nove piani, a forma di ferro di cavallo, con tanto di verde verticale