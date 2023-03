Passaporti, corsia preferenziale per le agenzie di viaggio

Chiariamolo subito, non si potrà fare il passaporto in agenzia di viaggio, ma di sicuro l'accordo siglato tra aziende del settore e la Questura può essere una soluzione per smaltire tanta richiesta. Quella proposta e illustrata oggi potrebbe essere però una soluzione per snellire le tantissime pratiche di richiesta dei passaporti che da mesi stanno ingolfando l'ufficio a questo dedicato. Lo spiega proprio il Questore, Antonio Sbordone: «Noi chiediamo alle agenzie di interfacciarsi con l'utenza per guidarli nella procedura e spiegare come collegarsi e iscriversi all'agenda elettronica dell'ufficio della Questura. Ci sarà poi anche una pec (un indirizzo di posta certificata, n.d.r.) dedicata alle sole agenzie di viaggi per segnalarci i casi, direttamente». Spiega ancora il Questore: «Si è creata molta ansia tra i cittadini e anche le agenzie di viaggi hanno avuto problemi con le loro attività. Questa è la direzione giusta. Siamo passati dagli 80 passaporti quotidiani, nel periodo pre pandemia, ai 200 di media quotidiana». In sei mesi, prevede Sbordone, tutta questa mole di lavoro dovrebbe essere assorbita. Ma non è un sistema perfetto, lo riconosce anche il Questore, perché è chiaro che per ogni agenzia di viaggi il suo cliente, perché è in questo che si "trasforma" l'utente, dovrà avere la priorità. «Dalle nostre verifiche si evince che la maggior parte delle persone viaggiano per turismo. Un intervento più deciso in questo ambito, andava fatto. Queste aziende stanno subendo perdite, non vogliamo essere "complici" dei danni che stanno subendo. Dobbiamo comunque essere bravi a non lasciare nessuno indietro». Alla conferenza stampa tenutasi in Questura hanno partecipato anche i rappresentanti dell’Ascom Patrizio Bertin e di Confesercenti, Nicola Rossi, insieme a quelli delle agenzie di viaggi.