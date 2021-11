Aperta la passerella ciclo-pedonale che collega Albignasego a Padova

Il quartiere dei Ferri ha un nuovo collegamento con la città di Padova tramite una passerella ciclopedonale che attraversa lo scolo Boracchia e congiunge via Genova di Albignasego con via Pastò in territorio padovano. Aperta da lunedì, è già ampiamente utilizzata da ciclisti e pedoni, che la attendevano da tempo.

Passerella

Dichiara il sindaco di Albignasego, Filippo Giacinti: «L’iter è stato particolarmente lungo, ma poiché l’opera univa due Comuni, in un territorio vincolato dal punto di vista paesaggistico, si sono dovuti richiedere pareri e autorizzazioni, che hanno i loro tempi burocratici. A questi si è aggiunta la pandemia, che ha rallentato il cantiere». La procedura per la realizzazione della passerella ha preso il via nel 2016 con la stesura del progetto e la formalizzazione dell’accordo tra i Comuni di Albignasego e di Padova, cui sono seguiti una variate al Piano regolatore padovano e l’esproprio da parte di Padova del terreno dove posarla. A quel punto è stato necessario attendere il parere positivo da parte del Consorzio di bonifica Bacchiglione, dal momento che l’area dove scorre lo scolo Boracchia è tutelata da un vincolo di natura ambientale. Una volta ottenuti tutti i pareri, a settembre di quest’anno si è potuto dare avvio al cantiere vero e proprio, che ha subito però dei rallentamenti a causa delle recenti difficoltà a reperire le materie prime, che stanno riscontrando tutte le ditte in ogni settore. «Adesso la struttura, realizzata in legno e acciaio, è finalmente pronta» prosegue il sindaco Giacinti «e abbiamo notato che fin da subito è stata utilizzata sia da chi la attraversa a piedi che in bicicletta». La passerella dal lato del Comune di Albignasego trova innesto a livello di via Genova, nell’ansa dello scolo Boracchia e dell’adiacente area a verde. Dal lato del Comune di Padova insiste invece in via Lodovico Pastò. Da lì poi si può attraversare via Roma nel passaggio esistente ed immettersi nella pista ciclabile di Albignasego, procedendo poi verso il centro cittadino a sud o verso il capoluogo a nord. Chi proviene dalla città può ora arrivare agevolmente alle strutture sportive e ricreative presenti nel quartiere Ferri.