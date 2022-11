Passerella al Parco Roncajette intitolata alla Nobel per la Pace Wangari Muta Maathai

Si è tenuta oggi 30 novembre la cerimonia d’intitolazione della passerella ciclopedonale del parco Roncajette a Wangari Muta Maathai, prima donna africana a ricevere il premio Nobel per la Pace nel 2004. Alla cerimonia hanno preso parte l’assessora alla Cooperazione Internazionale, Diritti Umani e Pace Francesca Benciolini, la portavoce dell’area pace diritti umani e cooperazione internazionale, Elena Pietrogrande, e il coordinatore della rete Università per la pace, Marco Mascia.

Kenya

Presenti anche don Sandro Ferretti, già missionario in Kenya, e don Fabio Artusi, parroco della Chiesa di Terranegra e di San Gregorio Magno, per una benedizione della passerella. Alla cerimonia hanno partecipato anche i rappresentanti di diverse associazioni padovane, oltre a Andreas Spataros, della Fondazione Fenice. Durante la cerimonia, ragazzi e ragazze provenienti dal Kenya hanno dato lettura dell’importante biografia della Premio Nobel, e in conclusione hanno cantato l’inno nazionale del Kenya

Wangari Muta Maathai

Fu inserita nel premio Nobel nel 2004 per il suo contributo a uno sviluppo sostenibile, alla democrazia ed alla pace. In questo periodo le fu attribuita l'affermazione di essere convinta che l'HIV fosse un virus creato in laboratorio «per sterminare i neri». Affermazione che lei ripetutamente negò di aver fatto. Il 10 febbraio 2006 ha partecipato alla Cerimonia di apertura dei XX Giochi olimpici invernali di Torino 2006, portando per la prima volta nella storia la bandiera olimpica insieme ad altre sette celebri donne. Ha anche partecipato al congresso internazionale Foederatio Pueri Cantores come rappresentante del Kenya. Malata di tumore da lungo tempo, è morta nel settembre 2011 all'età di 71 anni.