Pronta la passerella di Paleocapa, Esercito a lavoro per il collaudo

E' quasi pronta la passerella provvisoria in riviera Paleocapa. Da una settimana i militari del Comando Forze Operative Nord sono a lavoro per montare il collegamento che permetterà a pedoni e ciclisti di attraversare il tronco maestro del Piovego. Attraversamento ora impedito per via dei lavori sul ponte storico, di cui è in corso la completa riqualificazione. La passerella è stata già assemblata e mancano solo gli ultimi dettagli, dalle rampe d’accesso al collaudo. Una volta ultimata resterà lì almeno per un anno, visto che il cantiere del ponte storico dovrebbe essere chiuso entro la primavera del 2025. Per sicurezza però l'amministrazione ha preferito noleggiare la passerella dalla Janson Bridging per ben 18 mesi. Si tratta di un manufatto metallico, della lunghezza di 42 metri e largo 2,5 metri. Nel frattempo, invece, il ponte Paleocapa sulle riviere è chiuso da metà novembre. E' stato già in parte smontato e alcune parti trasferite nella sede della ditta incaricata in Sicilia, in cui sarà completamente ristrutturato, per poi tornare al suo posto tra circa un anno.