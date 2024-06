Via Goito si rifà il look: arriva la nuova (vera) ciclabile e la passerella verso Città Giardino

Sarà demolita e sostituita la passerella tra via Goito e via San Pio X a Padova. La giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo da 2,3 milioni, che include anche la nuova pista ciclabile in via Goito. I lavori partiranno già entro la fine del mese. La vecchia passerella storica, prima di esser demolita, sarà scannerizzata in 3D per utilizzarla a scopi didattici ed espositivi, mentre la nuova dovrà rispettare precisi vincoli per garantire la sicurezza idraulica e di estetica, visto che appoggerà sulle mura del Cinquecento. Le ciclabili saranno in sede protetta e per realizzarle saranno allargati i marciapiedi. Per i due progetti non verranno abbattuti alberi.

Come sarà

Il nuovo ponte ciclopedonale sarà realizzato in tutte le sue componenti in acciaio corten, materiale che ben si confronta con il colore e la materialità della cinta muraria. Sarà lungo 47 metri, largo 3,75 (l'attuale è di circa 2 metri).Sarà larga quasi 4 metri e questo permetterà di ammirare dal centro del ponte lo scorcio delle Mura lungo il corso d’acqua, senza interferire con il passaggio. Cosa che oggi non può avvenire perché larga meno di due metri. Sarà in acciaio corten, per richiamare il colore e la materialità della cinta muraria, lungo 47 metri, molto somigliante ad una barca e con tanto di oblò. I due fianchi, infatti, avranno 9 aperture circolari che permetteranno la visione del corso d’acqua anche ai più piccoli. «In questi mesi abbiamo provato a capire se fosse possibile salvare la vechia passerella, ma non ha passato i collaudi e i tecnici hanno preferito lavorare sulla sostituzione» spiega il vicesindaco, Andrea Micalizzi.