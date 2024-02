Iniziati i lavori per la posa della passerella temporanea sulla riviera Paleocapa

Sono partiti oggi, 5 febbraio, i lavori per la posa della passerella sostituiva che permetterà il passaggio ciclo pedonale durante il periodo di ristrutturazione e messa in sicurezza del Ponte Paleocapa. La passerella, noleggiata appositamente con un investimento di 145 mila euro per una durata stimata di 18 mesi, sarà installata con il supporto del Genio Militare e collegherà Via Sant’Ambrogio Magno e Riviera Paleocapa.

Le dimensioni

Sarà lunga 36,5 metri e larga 3,5, percorribile da pedoni e ciclisti. Questa infrastruttura temporanea risponde alle esigenze espresse da cittadini e commercianti della zona di mantenere un collegamento transitabile tra le due sponde, quella di Riviera Paleocapa e quella di Via Sant’Alberto Magno e Piazzetta Accademia Delia.

Le parole del vicesindaco

Andrea Micalizzi, vicesindaco ed assessore ai Lavori pubblici commenta: «Abbiamo ascoltato i cittadini e gli esercenti che chiedevano di mantenere il transito pedonale e ciclabile in un punto importante e caratteristico di Padova e così verrà fatto. Siamo consapevoli che questo è un periodo di grandi lavori a Padova e che essi siano ingombranti, rumorosi e che provochino anche disagi, ma siamo determinati, come dimostriamo con l’installazione di questa passerella, a ridurre il più possibile quest’ultimi. Voglio in particolare ringraziare il genio militare per la disponibilità e la collaborazione, un gesto importante di sostegno alla comunità di Padova».

A marzo 2025, termine previsto per i lavori sul Ponte Paleocapa, la passerella verrà regolarmente rimossa. L’investimento per il rifacimento del ponte ricordiamo è di un milione e 800mila euro.