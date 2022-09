Caro bollette, pasticcieri e pizzaioli pronti a consegnare le chiavi dei locali in tribunale

Baristi, pasticcieri, ristoratori e pizzaioli lasceranno le chiavi dei loro locali di fronte al tribunale. Si chiama “elettroshock” ed è l'iniziativa preannunciata da Appe per mercoledì 7 settembre alle 15, per provare ad attirare l'attenzione di opinione pubblica e rappresentanti delle istituzioni sulle gravissime difficoltà che sta attraversando il settore dei pubblici esercizi, a causa dell'aumento incontrollato dei costi energetici, delle forniture e, in generale, di gestione delle attività. «A causa di questi aumenti, nel padovano rischiano di chiudere 600 attività con conseguente perdita di circa 2.300 posti di lavoro - spiega Federica Luni, presidentessa del gruppo pasticcieri e dirigente dell'Associazione - .La fine dell'anno potrebbe essere un bagno di sangue per i 3 mila esercenti del nostro territorio. Noi arranchiamo per riuscire a mandare avanti le nostre imprese, mentre il mondo della politica non riesce a deliberare qualche forma di sostegno per le imprese: è un atteggiamento francamente incomprensibile, che porta alla disperazione». Parliamo in alcuni casi di veri e propri “salassi” e bollette che vanno oltre i 6 mila euro, triplicate da un trimestre all'altro e finora senza veri sostegni.