Zanzare, al via la distribuzione gratuita delle pastiglie anti-larvali: ecco dove trovarle

Domani, giovedì 13 aprile, inizierà la distribuzione gratuita delle pastiglie anti-larvali ai cittadini residenti a Montegrotto Terme. Dalle 10 alle 13 in piazza Mercato verrà allestita una postazione dove, in seguito a registrazione su un apposito modulo, si potrà ritirare una fornitura per nucleo famigliare di pastiglie. Nel caso di condomini la fornitura potrà essere data all’amministratore.

Montegrotto Terme

Anche nella mattinata di domenica 16 aprile dalle ore 8.30 alle ore 10.30 i cittadini potranno recarsi in Sala Morri, in Municipio, per il ritiro. In quella sede contestualmente chi vorrà potrà anche apporre la firma alla legge regionale sul suicido assistito. La distribuzione gratuita degli antilarvali proseguirà nelle prossime settimane anche presso l'Ufficio Segreteria Sindaco il giovedì dalle 16 alle 17.30, il lunedì dalle 10 alle 12 e il mercoledì dalle 10 alle 12. «Prevenire il proliferare di insetti pericolosi in quanto potenziali portatori di patogeni che potrebbero seriamente compromettere la salute delle persone più fragili - sottolinea l’assessora al Verde e alla Protezione Civile Laura Zanotto - significa mettere in atto azioni dal grande valore socio-sanitario, in particolare in un comune turistico come Montegrotto Terme». Aggiunge il sindaco Riccardo Mortandello: «La distribuzione delle pastiglie è una parte importante del piano. La prima azione nella quale tutti i cittadini devono essere rigorosi rimane sempre quelle di evitare i ristagni di acqua. La polizia locale è incaricata di eseguire rigorosi controlli di rispetto delle ordinanze in questo senso e sono già partiti gli avvisi ad alcune proprietà rispetto ai ristagni d’acqua che devono assolutamente essere rimossi. Solo con l’impegno di tutti possiamo preservare la salute e la vivibilità del nostro territorio».

Albignasego

Al via anche ad Albignasego la campagna di prevenzione e riduzione dell’infestazione da zanzare in vista della stagione estiva. A partire da questa settimana sono in distribuzione gratuita le confezioni di prodotto larvicida antizanzare messe a disposizione dei cittadini dall’amministrazione: presso la portineria della sede municipale di via Milano, 7 tutte le mattine dalle 9.30 alle 12.30 è possibile ritirare una confezione per utenza Tari. Il flaconcino viene consegnato all’intestatario/a o a persona delegata munita del codice fiscale del cittadino cui è associata l’utenza. Il prodotto, in compresse, deve essere utilizzato secondo le quantità e le modalità descritte in etichetta. Va inserito esclusivamente all’interno di caditoie, tombini, griglie o pozzetti presenti nelle proprietà private nelle quali si raccolga acqua piovana: un’operazione che va ripetuta ogni 3-4 settimane o dopo forti ed abbondanti acquazzoni, fino alla metà di ottobre. La consegna dei flaconcini proseguirà fino a venerdì 28 aprile compreso e comunque fino ad esaurimento scorte. «Per il contrasto alle infestazioni - spiega il sindaco Filippo Giacinti - è prezioso il contributo di tutti. Oltre all’utilizzo di questo prodotto specifico, sono utilissimi piccoli accorgimenti quotidiani da mettere in atto fin d’ora come l’abitudine a svuotare regolarmente contenitori dove si possano creare ristagni di acqua piovana». Alla distribuzione dei kit antizanzare si affianca la campagna di disinfestazione che ha preso il via lo scorso 3 aprile sulla base di uno specifico Piano di disinfestazione approvato dall'Ulss 6 Euganea. «Gli interventi, volti a eliminare le larve . spiega l’assessore all’Ambiente Valentina Luise - verranno eseguiti a cadenza mensile fino al prossimo ottobre su tutte le oltre 6.000 caditoie comunali e lungo i corsi d'acqua secondari».