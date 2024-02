Firmato il Pat per salvaguardare Vo Euganea, il suo paesaggio e le infrastrutture

Oggi, 26 febbraio, presso il Palazzo della Provincia di Padova, è stata ufficialmente firmata la ratifica del Piano di Assetto del Territorio (PAT) del Comune di Vo'. Il Vicepresidente della Provincia, Daniele Canella, e il Sindaco del Comune di Vo', Giuliano Martini, hanno sottoscritto l'accordo che conferma le disposizioni strategiche del documento, elaborato con particolare attenzione alle previsioni del Piano Ambientale del Parco dei Colli Euganei – che coinvolge metà della superficie del comune – e ad altri strumenti, e mira principalmente alla salvaguardia delle valenze paesaggistiche e al potenziamento dell'infrastruttura territoriale.

Le parole dei protagonisti

«C’è soddisfazione per questa alleanza tra il Comune e la Provincia - ha dichiarato il sindaco Martini - .Queste sinergie portano gli enti a camminare a pari passo con il territorio». «Il Piano di Assetto del Territorio rappresenta un importante e fondamentale passo per i Comuni - spiega il Vicepresidente Canella - .Il Piano consentirà al Comune di Vo' di adottare criteri e strumenti più moderni e innovativi, conformi alla normativa regionale sul governo del territorio, per il completamento della zona artigianale, il potenziamento del sistema infrastrutturale, ma anche per tutelare e valorizzare il suo sviluppo sostenibile e attrattivo per turisti e visitatori interessati alle ricchezze paesaggistiche, ambientali e culturali dei Colli Euganei».