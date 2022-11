Il Pe Pen fallisce, se lo prende l'ex gestore del Kofler Tiziano Pavin

Sarà l'ex gestore del Kofler a rileva il Pe Pen, il ristorante fallito in piazza Cavour. Con un’offerta di poco superiore alla base d'asta di 95 mila euro, Tiziano Pavin si è aggiudicato l’asta pubblica, effettuata dal curatore fallimentare oggi 25 novembre nella sala di via Brechet. Pavin ha rilevato il dichiarato fallito il 4 agosto scorso, superando la seconda offerta, quella dell’imprenditore di conteiner, Daniele Pagin. Il nuovo gestore ha già fatto sapere di voler rimodernare i locali sulla base di quelli che ha precedentemente gestito per il marchio Kofler, ma mantenendo ristorante e pizzeria, senza snaturare la tipicità del luogo gestito dalla famiglia Schiavo-Battiston per circa 30 anni.