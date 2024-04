Park interrato in piazza Insurrezione, il Pd: «Ormai i tempi sono maturi per realizzarlo»

«L’eventualità di realizzare un nuovo parcheggio interrato nel cuore del centro storico sta contrapponendo ancora una volta due idee di città, ognuna con le proprie legittime rivendicazioni. Alla politica spetta il compito di mediare, non perdendo di vista le profonde trasformazioni che sta vivendo già oggi Padova, le enormi sfide che saremo chiamati ad affrontare in termini di cambiamenti climatici e la visione di città che ha guidato la nostra amministrazione fin qui». Riprende il dibattito sulla possibilità di realizzare un park interrato in piazza Insurrezione dopo la nuova apertura da parte del soprintendente Vincenzo Tinè. Ad intervenire stavolta due consiglieri comunali del Pd, Marco Concolato e Anna Barzon.

Il dibattito

«Lo scorso dicembre, dopo un dibattito acceso durato oltre 5 anni, è stato presentato il Masterplan per la riqualificazione dell’area dell’ex Prandina che ha raccolto e valorizzato tutte le esigenze di chi vive e abita il centro storico: un grande parco, spazi per la socialità, il tempo libero e le famiglie, una nuova piazzetta con affaccio su corso Milano ed un'area parcheggio al servizio del centro - spiegano Concolato e Barzon - .Alla base di quel progetto non troviamo la semplice sommatoria di interessi ma un’idea di città ben precisa. Quella stessa idea di città che ha saputo investire milioni di euro per far muovere e portare in centro migliaia di persone, e non le auto. Grazie alla linea del tram Sir 2 la città sarà infatti collegata entro il 2026 da ovest a est - da Rubano a Vigonza - passando proprio per Piazza Insurrezione. Padova ancora oggi risulta purtroppo tra le città europee con la peggiore qualità dell’aria di cui il traffico urbano - insieme al riscaldamento domestico - è una delle fonti principali attraverso la produzione di Pm10, Pm2.5 e Biossido di azoto».

Le isole di calore

«Altro fronte su cui è urgente intervenire sono le isole urbane di calore che, come ci confermano gli studi della nostra Università, amplificano le ondate di calore a danno della salute dei più vulnerabili. E come si sa, purtroppo, nel cemento gli alberi non mettono radici -sostengono - . Alle richieste, legittime, di posti auto provenienti dal commercio si è già data una importante risposta con l’apertura lo scorso aprile del Park Porte Contarine “Secret Garden”: 222 posti auto interrati, a 5 minuti a piedi proprio da Piazza Insurrezione. Parcheggio che andrà ulteriormente valorizzato, per arrivare a piena occupazione, e a cui ha fatto seguito la recente acquisizione da parte del Comune del “De Danieli” sotto Piazza Gasparotto».

Il futuro della piazza

«Sul futuro di Piazza Insurrezione e sulla domanda di parcheggi serve chiarezza e visione, avendo a mente le profonde trasformazioni che interesseranno il centro cittadino, non solo Tram e Prandina, ma anche il nuovo campus alla Piave e la crescente domanda di abitazioni in città con gli studentati universitari - chiudono i due consiglieri del Pd - .Partendo dall’analisi dell’attuale offerta presente in città è tempo di immaginare un piano per la sosta privata fuori dalle mura che abbia come punto di caduta la definitiva pedonalizzazione di Piazza Insurrezione e che muova da alcuni punti chiave: riqualificare lo spazio urbano a favore delle persone, garantire la convivenza tra trasporto privato e mobilità sostenibile. La nostra amministrazione è stata la prima a liberare dalle auto e dal traffico Piazza Insurrezione per valorizzarla, grazie all’intuizione dell’Assessore Antonio Bressa, durante gli eventi di Capodanno. Ormai i tempi sono maturi: l’arrivo del tram in corso Milano deve essere l'occasione per fare quel passo che la città aspetta da tempo. Siamo convinti che tutti beneficeranno dell'ampliamento dell’area pedonale con il recupero della quarta piazza, a partire proprio dal commercio cittadino».