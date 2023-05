Pediatria, Alì dona 15mila euro

Si è tenuta stamane, martedì 16 maggio, presso la Direzione Generale dell’azienda Ospedale Università di Padova, la cerimonia di consegna dei 15.000€ raccolti attraverso l’operazione promozionale "Minions Mania" firmata Universal e attiva in tutti i 117 supermercati Alì e Alìper dal 27 febbraio all'11 aprile scorso a sostegno della Fondazione Salus Pueri per la Pediatria di Padova. Non è la prima volta che le strade dei supermercati Alì e della Fondazione Salus Pueri si intrecciano: a inizio 2023 la Fondazione era stata beneficiaria dei fondi raccolti attraverso la lotteria di Natale organizzata presso la sede Direzionale di Padova, trasformandoli in 215 pasti destinati ai genitori in difficoltà dei bambini ricoverati in pediatria, grazie al progetto “Fai il Buono”.

Donazione

La donazione sarà destinata alla creazione di una sala d’attesa al quarto piano della pediatria che potrà essere arricchita anche con una Ludo-biblioteca. L’esperienza ultratrentennale di Fondazione Salus Pueri a fianco agli specialisti della Pediatria di Padova relativa alla cura e all’assistenza dei bambini, permette di confermare quanto offrire ai piccoli ricoverati e alle loro famiglie ambienti, attività e accoglienza su misura, permetta di ridurre il disagio del ricovero e faciliti il percorso di guarigione. In ambito pediatrico, umanizzare le cure vuol dire anche rendere gli ambienti di ricovero adatti al mondo del bambino: come in ogni casa si arredano le stanze a loro dedicate con mobili adeguati, giocattoli, pupazzi, colori, con la stessa cura e attenzione Fondazione Salus Pueri vuole rendere gli ambienti dell'ospedale realmente a misura di bambino. «Siamo felici di poter dare risvolti sociali alle operazioni promozionali che vivacizzano la nostra offerta. Un modo per sensibilizzare i nostri clienti sull’importanza delle attività svolte da realtà come Fondazione Salus Pueri che animano il nostro territorio. Oggi consegniamo questo contributo riconoscendo nello spirito umanitario della Fondazione Salus Pueri, la nostra stessa mission: migliorare la vita alle persone - afferma il Vice Presidente di Alì S.p.A. Gianni Canella - I nostri clienti, collezionando zainetti, sacche porta scarpe, borracce, bicchieri e palloni dei simpatici personaggi del film di animazione firmato Universal, attraverso l’operazione “Minions Mania” hanno partecipato al raggiungimento del contributo di 15.000€ che andranno a sostenere bambini e famiglie nel difficile percorso di ospedalizzazione».

Collaborazioni

Ad intervenire alla conferenza stampa per testimoniare l’importanza di queste collaborazioni, il Direttore Generale dell’Azienda Ospedale Università di Padova, Dott. Giuseppe Dal Ben e la Presidente di Fondazione Salus Pueri e Direttrice del Dipartimento Salute della Donna e del Bambino dell’Azienda Ospedale Università di Padova. «Un ambiente pensato e costruito intorno ai bisogni del piccolo paziente e della sua famiglia, influisce ad affrontare in modo positivo il periodo di diagnosi e cura, in alcuni casi anche molto lungo, che vissuto dal punto di vista di un bambino potrebbe generare in lui ansia e paura», sottolinea la Prof.ssa Liviana Da Dalt – Presidente Fondazione Salus Pueri e Direttrice Dipartimento Salute Donna e Bambino Azienda Ospedale Università Padova. «La ludo biblioteca della Pediatria di Padova è stata pensata e progettata come uno spazio dedicato a tutti i pazienti che ogni giorno accedono al nostro ospedale, con l’obiettivo di rendere le loro attese meno cariche di stress e ansia, e loro ingresso in ospedale meno traumatico. La sfida di Fondazione Salus Pueri, possibile garzie al fondamentale sostegno di Alì Spa, è quella di creare un nuovo modo di vivere e far vivere l’assistenza sanitaria»

Ludo-Bliblioteca

«La Pediatria è un vero e proprio Ospedale del bambino all’interno dell’Azienda Ospedale Università Padova - ggiunge il Dott. Giuseppe Dal Ben – Direttore Generale, Azienda Ospedale Università di Padova - Umanizzare le cure vuol dire offrire al piccolo paziente un ambiente di ricovero adatto al suo mondo che rimane, anche durante la malattia, quello di un bambino. Ma come si fa a creare un Ospedale a Misura di Bambino? E’ necessario porre attenzione alle sue esigenze di cura e di relazione e, nel contempo, offrire spazi e ambienti in cui possa trovarsi a sua agio, magari simili a quelli in cui vive a casa o a scuola. Questo è l’obiettivo del progetto Ludo-Bliblioteca».