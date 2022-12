Dal Ben: «Entro il 2025 avremo la nuova Pediatria. Domenica la gettata in altezza»

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Entro il 2025 avremo la nuova Pediatria». Parola di Giuseppe Dal Ben. Il direttore generale dell'ospedale ha annunciato anche la gettata di domenica notte. Per la prima volta si potrà osservare i lavori in altezza, visto che la gettata servirà ad andare in verticale stavolta. Dal Ben ha fornito anche i numeri relativi al bilancio del lavoro svolto in Pediatria: «Abbiamo ad oggi 354 posti letto, 316mila prestazioni ambulatoriali e 10.500 ricoveri l’anno, 27 bambini ricoverati in reparto in media al giorno, 30-35 ricoveri in media in terapia intensiva, 74 accessi giornalieri al Pronto Soccorso, 7 interventi al giorno in sala operatoria, 23 unità operative, 600 tra infermieri, medici e oss. Con questi numeri speriamo di poter diventare presto un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs)».