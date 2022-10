Pediatria e Malattie Rare, la Regione riconosce l'eccellenza dell'ospedale di Padova

La Giunta regionale del Veneto, su proposta dell’Assessore alla Sanità, Manuela Lanzarin, ha di fatto dato avvio al complesso iter per il riconoscimento come Irccs - Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico dell’Azienda Ospedaliera di Padova per l’area tematica “Pediatria” e per quella “Malattie Rare e ad Alta Complessità Biotecnologica”.

Irccs

La relativa delibera, indicante la “previsione di riconoscimento” e la relativa modifica delle schede di dotazione ospedaliera dell’Azienda patavina, è stata inviata al Consiglio regionale per la prosecuzione dell’iter. Afferma l'assessore Lanzarin: «Abbiamo intrapreso il riconoscimento come Ircss, avviando l’iter con questa delibera perché sappiamo bene come questa struttura sia un concentrato di eccellenze di livello nazionale e internazionale, con delle punte assolute, come nel caso della pediatria e delle malattie rare. Come Regione faremo fino in fondo la nostra parte perché l’obiettivo venga raggiunto».

Pediatria

Per quanto riguarda l’area “Pediatria”, l’Azienda ha già identificato nell’area materno-infantile tutte le specialità pediatriche, quali il Pronto Soccorso Pediatrico, la Terapia Intensiva Pediatrica e neonatale, la patologia neonatale, tutte le specialità internistiche e chirurgiche e l’Hospice Pediatrico. «In quest’ambito - dice la Lanzarin - ci sono varie attività d’eccellenza, come il programma pediatrico di gestione dell’insufficienza terminale d’organo comprensivo del trapianto di rene, fegato, cuore e polmone, e l’effettuazione di trapianti di cellule staminali emopoietiche sia autologhe che allogeniche».

Malattie rare

Nell’altra Area per la quale si chiede il riconoscimento in Irccs, “Malattie Rare e ad Alta complessità Biotecnologica”, l’Azienda patavina prende in carico e tratta, anche con terapie avanzate, pazienti con malattie rare e patologie ad alta complessità, spesso multiorgano, che richiedono un approccio integrato di numerosi specialisti».