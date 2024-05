Pediatria è quasi ultimata, ma è troppo impattante sulle Mura: «Lo avevamo detto»

«La costruzione della Nuova Pediatria sta mostrando in tutta evidenza il suo impatto ambientale sulla città. Ricordiamo che la scelta di Padova Est come sito del nuovo ospedale, è stata fatta dell’Amministrazione Bitonci e inspiegabilmente confermata dall’Amministrazione Giordani nonostante ci fosse un precedente Accordo di Programma per Padova Ovest, già sottoscritto anche da Regione e Università». Il Comitato Sos Sant'Antonio torna sulla questione Pediatria, considerata da molti troppo impattante rispetto alle vicinissime Mura. «La scelta di Padova Est è gravata da non poche criticità ambientali - sostengono - .L’area presenta rischio di allagamento, dista solo 1100 metri in linea d’aria dall’Inceneritore, è gravata da un traffico già adesso molto congestionato e con vie soggette a rischio di trasporto di sostanze pericolose». Sul tema si erano espressi in molti professionisti e protagonisti del mondo della politica locale, tra cui l'ex sindaco, Ivo Rossi.

Le criticità dei due poli

«Altrettanto importanti sono le criticità organizzativo e gestionali che prevedono due poli di non pari dignità - proseguono gli esponenti del Comitato, di cui fa parte anche l'ex assessora della giunta Zanonato, Marina Mancin - .Quello di San Lazzaro, prevalentemente dedicato alla didattica, alla ricerca e all’alta specialità. Il Giustinianeo con la sola torre delle emergenze e pochi letti di appoggio, senza la maggior parte dei reparti alle spalle e con la necessità di spostare i pazienti critici nel Polo di Padova Est. Una proposta di revisione complessiva del progetto del Nuovo Polo della Salute potrebbe assicurare una migliore organizzazione della cura e delle attività di ricerca e didattica riducendo lo sfregio ambientale. Bisogna prevedere il polo delle Donna e del Bambino, nel contesto del complesso di Padova Est, visto che Ostetricia, Ginecologia e Pediatria sono aree specialistiche e oltre che essere strettamente connesse tra loro ha senso che siano connesse con le altre specialità».

Retromarcia

«Poi servirebbe annullare la progettazione delle nuove cliniche di Ostetricia e Ginecologia nel Giustinianeo e sino alla realizzazione del nuovo ospedale di Padova Est, utilizzare le cliniche esistenti, collegate con l’adiacente Nuova Pediatria attualmente in costruzione. Poi, utilizzare, una volta terminati i lavori di Padova est, l’edificio di Nuova Pediatria ormai in costruzione come Ospedale Generale della città. Questo è realizzabile poiché l’edificio è stato già concepito con criteri di flessibilità funzionale. In questo modo si potrebbe contenere l’impatto dei volumi costruiti sul Polo Giustinianeo e si potrebbero riorganizzare le varie attività in modo più rispondente ai bisogni: nel Polo di Padova Est, tutte le attività prettamente universitarie di didattica, ricerca e cure ad alta specializzazione, comprese quelle di Pediatria, Ostetricia e Ginecologia, nel Polo Giustinianeo, che diventerebbe l’ospedale della città, le attività di cura di media e bassa complessità, che dovrebbero tornare ad essere gestite dall’ Ulss, assicurando un’assistenza ospedaliera di prossimità, di facile accesso e di presa in carico della persona nella sua globalità».