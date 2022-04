Pedonalizzazione delle vie davanti alle scuole per la sicurezza dei bambini e contro i park selvaggi

La giunta comunale ha approvato una delibera che prevede l'istituzione nel territorio comunale delle "zone scolastiche", ovvero delle zone in prossimità delle scuole, in particolare asili e scuole elementari. Si tratta di strade o zone in cui è necessario garantire una particolare protezione dei pedoni, delimitate lungo le vie di accesso da appositi segnali, dove verranno introdotte limitazioni alla circolazione dei veicoli e nelle quali si potrà intervenire con politiche di riduzione del traffico. La prima scuola dove verrà realizzata una zona scolastica è la scuola Salvo d'Acquisto in via Bach. Nei prossimi giorni, prima della fine della scuola, partirà un'iniziativa sperimentale con la chiusura della strada al traffico nelle ore di ingresso e uscita da scuola.

Il piano

La giunta in sostanza ha approvato uno schema generale che regola le modalità di intervento: al settore mobilità, in concerto con la polizia locale e il settore Ambiente, spetta la delega a individuare, valutare e regolamentare le zone scolastiche come definite dalla normativa vigente, tenuto conto delle previsioni del Piano Urbano di Mobilità Sostenibile, delle richieste degli istituti scolastici e delle specificità di ogni singola zona scolastica, definendo le modalità migliori. (Chiusure temporanee del traffico, pedonalizzazioni per 15-20 minuti negli orari di entrata / uscita, dissuasori del traffico, limiti di velocità e zone30....). L'iniziativa è costruita sulla base anche di quanto previsto nel Pums di Padova, il quale indica, tra le scelte di fondo, quella di operare interventi di moderazione del traffico, di protezione e messa in sicurezza dei percorsi in prossimità delle scuole nei centri abitati dell'area CoMePa e richiama particolare attenzione alle condizioni di accesso ed alla pedonalità a servizio dei poli scolastici.

Ragona

L'assessore alla mobilità, Andrea Ragona: «Un intervento che ha il duplice obiettivo di garantire maggiore sicurezza ai bambini e rendere più ordinato l'accesso alle scuole, ma anche di incentivare la mobilità sostenibile. E' un'iniziativa possibile grazie alla recente modifica introdotta al codice della strada, che in questi anni ci è stata sollecitata da moltissimi genitori, comitati e dalle scuole stesse. La prima strada scolastica sarà via Bach, dove si trova la scuola Salvo d'Acquisto, che verrà chiusa al traffico nelle ore di ingresso e uscita da scuola. Una sperimentazione fino alla fine dell'anno per renderla stabile da settembre insieme ad altre scuole. Ovviamente c'è chi è costretto a recarsi in auto a portare i bambini e per questo stiamo lavorando in sinergia con il settore Ambiente per istituire dei percorsi di piedibus dove verranno istituite le scuole scolastiche e permettere ai genitori di portare i bambini in un punto magari a 500 metri dalla scuola e far compiere l'ultimo tragitto a piedi. Nel caso della Salvo d'Acquisto già è presente una linea di piedibus che parte dal parcheggio del Parco Milcovich che la rende ideale per chi deve poter raggiungere la scuola in auto senza però creare caos all'ingresso».

Gallani

L'assessora all'ambiente, Chiara Gallani: «Il piedibus alla Salvo d'Acquisto è stato inaugurato un anno fa, dopo un grande lavoro da parte dei genitori che hanno fortemente voluto questa “linea”. Per questo motivo iniziamo con la sperimentazione delle strade scolastiche da lì, con l'obiettivo di avere sempre più scuole ad attivare percorsi di piedibus, partendo da quelle che già si sono dimostrate sensibili al tema, in sinergia con l'ufficio Informambiente. A Padova sono già 50 le scuole che hanno aderito al programma piedibus "Vado a scuola con gli amici" e più di 1.000 gli alunni coinvolti. Con l'introduzione delle one scolastiche puntiamo ad aumentarli, e ad incentivare un modo per raggiungere la scuola in sicurezza e in modo sostenibile, all'aria aperta, fper are attività fisica ogni giorno e farlo con i propri compagni. E' un progetto nel quale crediamo molto e che pensiamo sia ancora più necessario dopo le difficoltà che il mondo della scuola ha attraversato con la pandemia».