Peghin non è solo, lunedì si presenta con Lega, FdI, Forza Italie e Udc

Dopo l'ennesima provocazione di Fabrizio Boron, arriva la risposta del centrodestra su Francesco Peghin. Il leghista, oggi consigliere regionale della lista Zaia, ma ex assessore della giunta Bitonci a Padova (2014-16), aveva rilanciato la sua candidatura, mandando un ultimatum a Peghin e a tutto il centrodestra: «O convocate un tavolo programmatico, oppure mi candido io» aveva dichiarato Boron. Puntuale è arrivata la risposta, per ora formale ma incisiva, dei vertici dell'alleanza, che hanno convocato per lunedì prossimo una conferenza stampa.

La convocazione

«Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Coraggio Italia, Noi Con l’Italia e Udc rendono ufficiale l’appoggio alla candidatura dell’imprenditore Francesco Peghin per la candidatura a Sindaco di Padova - si legge nella convocazione, che poi contiene la risposta a Boron - .Una conferenza stampa, nella quale verranno presentati i tavoli tematici interpartitici, con esperti e militanti indicati dai partiti, ai fini della redazione del progetto condiviso per Padova 2022-2027».