Peghin: «Più parcheggi e più sicurezza. La gente ha paura»

Il candidato sindaco del centro destra, Francesco Peghin ha rilanciato il suo programma nella serata in cui Matteo Salvini è in visita per supportare la sua candidatura. «C'è bisono di più parcheggi, in piazza Insurrezione e alla Prandina. E' impossibile parcheggiare in questa città», ha esordito Peghin che poi ha rilanciato sulla sicurezza: «Le persone hanno paura a uscire di casa. C'è chi mi ferma e mi chiede di fare qualcosa. Il declino di questa città è sempre più evidente e bisogna fare qualcosa. Tanti anni di amministrazione di centro sinistra hanno fatto tanti danni».