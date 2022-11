Peghin: «Simbolo del declino in cui Giordani ha portato Padova. Profonda amarezza anche da sportivo»

«Nell’apprendere le misure prese dalla Procura della Repubblica di Padova relative agli appalti dell’Euganeo, senza entrare nei dettagli dell’inchiesta giudiziaria, provo una profonda amarezza. Sì, proprio amarezza, perché togliendomi il cappello di ex candidato sindaco e di capogruppo in consiglio comunale, è da sportivo che mi rattristo maggiormente». Anche l'ex candidato sindaco del centrodestra Francesco Peghin dice la sua sulla questione del sequestro del cantiere dello stadio Euganeo.

«Brutta figura»

«Penso all’ennesima brutta figura riguardo allo Stadio Euganeo, dopo quella eclatante relativa alla sua costruzione - evidenzia Peghin - .Le tante promesse fatte dall’amministrazione Giordani sulla tempistica di realizzazione della curva e una volta non realizzatesi, difese con scuse ridicole e ulteriori promesse. L’estetica non degna dello Stadio di una città importante come Padova e infine le microspie negli uffici comunali e questa indagine giudiziaria che speriamo non abbia conseguenze pesanti per la immagine della città. Da sportivo non posso non pensare anche alla delusione del Calcio Padova, dei suoi tifosi, ma anche ad un imprenditore di livello internazionale come Joseph Oughourlian che, dopo avere investito ingenti risorse nello sport nella nostra città, anziché in una grande metropoli, si trova a subire anche questa situazione. Che tristezza».

Declino

«Il declino di Padova, testimoniato anche dalle recenti ricerche sulla qualità della vita del periodico ItaliaOggi e dell’Università La Sapienza, trova un ulteriore argomento e a me sorge spontanea una domanda che i componenti della amministrazione attuale dovrebbero porsi tutte le mattine: La finiamo di raccontarci quanto bravi siamo e di raccontare abilmente bugie ai padovani e cominciamo invece con umiltà, mettendo da parte l’arroganza, a lavorare pian piano e senza proclami o rendering futuristici per rilanciare Padova che da troppi anni è purtroppo in un declino senza fine?».