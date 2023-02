Pennacchi sta con la preside Savino: «Vengo da voi gratis a fare teatro»

Andrea Pennacchi sta con la professoressa Savino. «Vengo a fare un laboratorio di teatro gratis da voi» ha twittato l'attore padovano, ormai noto per le sue performance da Pojana, oltre ai grandi ruoli che sta ottenendo anche nel cinema e in tv. Sotto il suo messaggio apparso sui social, anche il commento del sindaco di Milano Beppe Sala: «Vengo con te e ti reggo il microfono». Pennacchi si è inserito così nella polemica a distanza (che però è molto di più, considerato l'episodio e la valenza storico-sociale delle parole successive) tra il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara e la preside del liceo scientifico Da Vinci di Firenze, Annalisa Savino. Quest'ultima, dopo il grave episodio avvenuto davanti alla scuola che dirige, con un pestaggio di stampo fascista avvenuto ai danni di alcuni studenti che stavano manifestando, aveva scritto una lettera. Lettera dai contenuti forti, che hanno richiamato alla nascita del fascismo e al pericolo ancora attuale della violenza squadrista nel nostro paese, riferendosi velatamente anche a chi attualmente lo governa. Lettera che non è piaciuta al ministro Valditara, che così come il resto della squadra di Giorgia Meloni, non aveva invece commentato l'episodio violento, mentre ha scelto di andare a muso duro contro la dirigente scolastica, annunciando addirittura provvedimenti. Pennacchi ha scelto da che parte stare.