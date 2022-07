Perbenismo e sesso all'aperto, Bonavina: «La volgarità è negli occhi di chi filma»

Sta facendo il giro d'Italia il video in cui due giovani sono ripresi a praticare quella che nel kamasutra viene definita "l'unione del Loto". Il vero scandalo, la volgarità vera, però, sta negli occhi di chi filma. E anche nella voce, va detto. Perché più che il video, in cui una coppia fa sesso nell’Isola Memmia in Prato della Valle, sono i commenti di chi filma la cosa davvero volgare. Bestemmie e battute sessiste si sprecano, alimentate molto probabilmente dall’invidia e dalla frustrazione di non trovarsi al posto del ragazzo che è con la sua partner. Un perbenismo alla rovescia, quello che si scandalizza di due giovani che si lasciano andare a delle effusioni, praticato da uno che bestemmia e che regala una serie di commenti che in un bar non sarebbero mai permessi. E il filmare e diffondere sono solo delle aggravanti, ma non per i due malcapitati che erano talmente alla vista di tutti che col telefono, il fenomeno che li ha ripresi, ha dovuto usare altro che lo zoom per inquadrarli. E un po' di vergogna dovrebbero provarla pure coloro che lo stesso video lo hanno veicolato nelle varie chat. Naturalmente c’è già chi è pronto a cavalcare il tema del degrado e del perbenismo. Abbiamo così chiesto all'assessore Diego Bonavina che opinione si è fatto della vicenda al netto che in tantissimi hanno gridato allo scandalo: «Sono cose che sono sempre accadute, mi verrebbe da dire per fortuna, ma viviamo in una società in cui tutti vivono con il telefonino in mano e in troppi sono alla ricerca dello scatto che fa discutere. E comunque, diciamolo a scanso di equivoci, non può essere l'amore il problema ma proprio questa mentalità di cercare sempre di creare casi dove non ce ne sono. Poi è vero, ci vuole rispetto da parte di tutti, però a me preoccupa di più questo fenomeno del filmare e fotografare tutto solo per cercare un attimo di notorietà che due persone che si lasciano andare a delle effusioni».