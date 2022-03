Al via la realizzazione dei percorsi tattili anti-barriere architettoniche per i non vedenti

Sono iniziati mercoledì 2 marzo i lavori per la realizzazione dei percorsi tattili a Selvazzano Dentro: le vie coinvolte sono via Scapacchiò, via Bolsena, via Maestri del Lavoro, via Trasimeno, via Aquileia, via Padova, via Montegrappa, via Euganea, via S. Antonio, via Colombo, via S. Domenico.

Percorsi tattili

Afferma Giovanna Rossi, sindaco di Selvazzano Dentro: «Con Delibera di Giunta Comunale è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento per la realizzazione di percorsi tattili necessari ai disabili visivi per il superamento delle barriere architettoniche dell'importo complessivo di 78mila euro, di cui 49.993 euro di contributo dalla Regione Veneto. Con questa opera di importante significato, oltre a sensibilizzare i Cittadini, vogliamo contribuire all’autonomia ed indipendenza delle persone con disabilità visive che grazie a questi percorsi potranno raggiungere i punti di maggiore interesse e fruizione come per esempio la zona delle Poste piuttosto che Piazza Mercato e della Chiesa, luoghi di incontro per la Comunità». Aggiunge il vicesindaco Bruno Natale: «Gli interventi, che verranno realizzati su marciapiede in prossimità di attraversamenti pedonali, consistono nella fresatura dell’area, la formazione di nuova pavimentazione, la successiva posa e incollaggio delle lastre in Pvc del percorso tattile che saranno di colore giallo. La segnalazione del “pericolo variabile” fornisce la direzione di attraversamento mentre i baffi laterali la direzione del marciapiede. La quasi totalità degli attraversamenti è realizzata in asfalto sagomato in quanto riesce a dare sufficienti indicazioni di direzione».