Peri e ciliegi per il parco comunale: piantati 38 nuovi alberi

Un viale scenografico tra rosa dei ciliegi in fiore e il bianco dei fiori del pero: così diventerà il sentiero centrale del parco di via Lachina a Montegrotto Terme grazie ai nuovi alberi che vengono piantati in questi giorni.

Nuovi alberi

L’intervento del settore Verde del Comune, che ha un costo di 7 mila euro, segue e compensa l’abbattimento di 36 querce con gravi problemi di stabilità in strada Romana. «Stiamo piantando - spiega l’assessora al Verde Laura Zanotto - di 38 nuovi alberi. Lungo il viale si vedrà l’alternanza di ciliegi da fiore (prunis kazan) con i peri da fiore (Pyrus calleryana) che coloreranno rispettivamente il parco di fiori rosa e bianchi, mentre all’interno del parco stesso saranno piantati 2 ginkgo biloba (varietà fruitless), alberi caratterizzati con le foglie a ventaglio che in autunno si colorano di giallo. Quest'azione rientra tra le azioni intraprese dall’amministrazione per migliorare la vivibilità della nostra città, in parte recependo segnalazioni presentate dalla cittadinanza. I nuovi alberi contribuiranno, tra l’altro, a mitigare gli effetti dell’inquinamento e dei cambiamenti climatici, migliorando l’aria e tutelando la biodiversità urbana»