Palazzine Liberty al Bochetti, progetti difformi tra Comune e privati: affidata la perizia

Affidata una perizia asseverata all'ingegner Giuliano Marella per stabilire la differenza tra il progetto approvato dal consiglio comunale per riqualificare le palazzine Liberty e quello presentato dai privati. Al centro delle "questio" il numero di parcheggi, che nel piano che ha avuto il via libera dall'assise erano 50, mentre nel piano edilizio dei privati sono diventati 91. Se inizialmente infatti si pensava a parcheggi con box (che hanno bisogno di circa 30 metri quadri per ciascuno), ora potrebbero essere semplicemente strisce per terra a delimitare i posti auto.

La perizia

L'amministrazione comunale quindi ha deciso di affidare una perizia asseverata a Marella, che servirà quindi ad esprimere con esattezza le differenze. Marella è lo stesso professionista che aveva eseguito la stima del valore delle palazzine. L'indagine servirà anche a valutare economicamente la permuta con il parco Iris, che alla luce delle ultime novità potrebbe anche essere superiore.