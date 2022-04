Permessi Ztl, adesso si potranno chiedere anche nelle sedi di quartiere

Da martedì 19 aprile parte il servizio di rilascio dei permessi temporanei Ztl presso le sedi di quartiere. Oltre alle sedi del Quartiere 2 e del Quartiere 6, dove era già possibile richiederlo, il servizio sarà disponibile al Quartiere 1, al Quartiere 3, al Quartiere 4 e al Quartiere 5. «E’ un altro passo nella direzione di avvicinare i servizi alle persone – spiega l'assessora al decentramento, Francesca Benciolini - .In questi anni abbiamo avuto molte richieste per l’attivazione di questo servizio e finalmente siamo riusciti a farlo. Ora non sarà più necessario recarsi fino in via Digione ma cittadini e commercianti potranno svolgere le pratiche necessarie vicino casa. Lo spirito della nostra amministrazione in questi anni è sempre stato quello di lavorare per la città policentrica rafforzando i presidi nei quartieri e attivando i servizi lì dove le persone abitano. Dopo l’attivazione dei punti Spid in ogni quartiere, questo ulteriore servizio va esattamente in questa direzione».