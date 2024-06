Ostanel: «Inaccettabili le immagini delle file per i permessi di soggiorno di questi giorni»

«Inaccettabili le immagini delle file per i permessi di soggiorno di questi giorni. Servono più fondi per il personale e un sistema più semplice per permettere a tutti i cittadini di accedere ai propri diritti» dichiara Elena Ostanel, consigliera regionale del Veneto che Vogliamo, in merito ai recenti fatti avvenuti a Padova. «In questi giorni arrivano da Padova immagini a dir poco scandalose. Persone costrette in fila per ore, alcune anche per tutta la notte davanti alla Questura per poter avere un appuntamento per accedere a un loro diritto: quello di avere il permesso di soggiorno nei tempi previsti dalla legge. Il permesso di soggiorno non è solo un documento, ma la via di accesso alla sanità, al lavoro, ai diritti garantiti» insiste Ostanel.

«Si ripropone quindi quello che abbiamo già visto nei mesi scorsi per i passaporti, situazione nella quale i cittadini aspettavano mesi per un appuntamento. Qui la situazione è ancora più grave perché la procedura per richiedere il permesso di soggiorno è estremamente complessa, interamente cartacea e ha anche delle strette scadenze che ormai non vengono più rispettate complicando la vita delle e dei richiedenti - prosegue la consigliera - .Poco personale interamente concentrato in un unico ufficio per tutta la provincia rende molto complessa la situazione che porta, appunto, le cittadine e i cittadini a lunghe file e notti davanti alla questura solo per vedersi rimandati a casa la mattina successiva: è inaccettabile».

«Come possiamo pensare che tutte queste persone possano lavorare e accedere ai diritti di base come la sanità se lo Stato non risponde alle loro legittime richieste? C’è bisogno di agire subito e in tempi rapidi con più fondi per il personale e per creare una rete diffusa di servizi che permettano alle cittadine e ai cittadini di origine straniera di avvicinarsi alla macchina burocratica con più semplicità, evitando le immagini che abbiamo visto in questi giorni» chiude Ostanel.