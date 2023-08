Peste suina africana, stato di preallerta: migliaia i cinghiali sui Colli e nei 500 allevamenti padovani

In Veneto è stato di preallerta relativamente all’eventuale diffusione della peste suina africana. L’annuncio è di Cia Padova, alla luce di un incontro sul tema che si è tenuto nei giorni scorsi assieme alla Direzione Prevenzione, sicurezza alimentare e veterinaria della Regione, i servizi veterinari delle Ulss e le organizzazioni agricole. «È stato avviato un coordinamento fra le autorità sanitarie e le organizzazioni agricole stesse - sottolinea Cia Padova – Fino ad ora, nella nostra Regione, non sono stati rilevati casi di infezione. Tuttavia, la guardia va mantenuta alta al fine di scongiurare qualsiasi tipo di rischio».

I 500 allevamenti padovani

Stando ai numeri della Banca Dati Nazionale (che consente la rintracciabilità dei capi bovini in tutto il territorio nazionale), nel padovano vi sono oltre 500 allevamenti suinicoli registrati. «In questo momento deve venire rafforzata la biosicurezza, in particolare mediante apposite recinzioni degli allevamenti – aggiunge Cia Padova - Nella zona eventualmente infetta, la legge prevede la macellazione istantanea di tutti i capi degli allevamenti familiari. Per quanto riguarda la peste suina, si tratta di una malattia per la quale, al momento, non esiste un vaccino: si può trasmettere tra i cinghiali e i maiali (non esiste, però, alcun rischio per l’uomo)».

La situazione sui Colli Euganei

«Tutto il padovano è potenzialmente interessato a motivo della presenza di migliaia di ungulati nell’area del Parco Colli Euganei – precisa il presidente di Cia Padova, Luca Trivellato – Serve portare avanti con continuità il contenimento di questi animali mediante l’azione di selecontrollori autorizzati. Non solo. Cia Padova ricorda che due mesi fa è stato sottoscritto un protocollo ad hoc fra l’amministrazione regionale e le organizzazioni agricole per la cattura dei cinghiali con gabbie, chiusini, trappole e recinti mobili in rete. Oggi la peste suina africana è presente in Croazia, Piemonte, Lombardia, Liguria, Basilicata, Campania e Calabria. L’ultima ordinanza del commissario nazionale alla Psa, Vincenzo Caputo, impone controlli sulle carni suine e di cinghiale, il monitoraggio degli ungulati e, appunto, il rafforzamento della biosicurezza nelle aziende suinicole – chiarisce Trvellato – Se questa malattia si diffondesse, milioni di suini sani, destinati principalmente alla produzione dei prosciutti Dop, dovrebbero essere prematuramente abbattuti. Ciò comporterebbe dei danni ingenti – conclude - e in taluni casi permanenti, alla filiera della salumeria nazionale. Ecco perché non dobbiamo farci trovare impreparati rispetto ad una possibile diffusione della Psa nella nostra Regione».