Peste suina, Coldiretti Padova lancia l'allarme: «Agire subito contro l'invasione dei cinghiali»

«Bene la nomina dei tre subcommissari, ora occorre agire in fretta contro l’invasione dei cinghiali partendo dalle zone più importanti dal punto di vista suinicolo valutando anche l’eventuale istituzione di barriere di contenimento. Dobbiamo intervenire a sostegno delle imprese, non c’è più tempo da perdere»: è il commento Coldiretti all’indomani dell’incontro sulla Peste suina africana-Psa, convocato al Ministero della Salute alla presenza dei sottosegretari alla Salute Marcello Gemmato e all’agricoltura Patrizio La Pietra. Durante la riunione è stata annunciata la nomina di tre subcommissari con deleghe specifiche e dove sono stati anche spiegati alcuni dettagli per il contenimento dei cinghiali.

Coldiretti Padova

«È un problema che ben conosciamo sui nostri Colli Euganei - ricorda Roberto Lorin, presidente di Coldiretti Padova - dove è presente una delle più consistenti popolazioni di cinghiali, con migliaia di esemplari ancora liberi, che possono rappresentare un problema per la diffusione della peste suina. Con una popolazione così numerosa di cinghiali che insiste su un territorio circoscritto come quello dell’area collinare e pedecollinare, oltre ad altre zone in provincia, aumenta il fattore di rischio di diffusione di una malattia come la peste suina che può portare a pensati perdite negli allevamenti suini. Un motivo in più per proseguire con l’azione di contenimento dei cinghiali in tutta la provincia».

I dati

Nella nostra provincia si contano oltre 320 allevamenti suini professionali e altri 1.500 allevamenti domestici, per una produzione di oltre 24 mila tonnellate l’anno di carne, destinata per la maggior parte alle denominazioni di origine protetta. «I nostri allevamenti applicano rigidi protocolli di biosicurezza e sorveglianza sanitaria - continua Lorin - ma è necessario mettere in campo tutte le azioni di prevenzione e controllo, altrimenti l’impatto potrebbe essere particolarmente serio. Inoltre è necessario fornire ulteriori risorse, e tempi certi per gli indennizzi, per i contributi alle imprese che hanno subito danni indiretti dall’epidemia di PSA (Decreto Ministero Agricoltura) ampliando il periodo interessato (ad oggi previsto fino a novembre) almeno fino ad aprile di quest’anno con una procedura celere per sostenere i suinicoltori da troppo tempo in difficoltà. Serve fornire adeguate risorse per supportare gli allevatori negli investimenti da fare in allevamento per migliorare la biosicurezza. E ancora, sosteniamo la proposta sulla quale sappiamo si stia lavorando presso le istituzioni europee per creare una Zona di restrizione di PSA con focolaio di cinghiali, alla quale si applichino condizioni diverse da quelle previste per le zone con focolaio di suini domestici. È necessario, infine, normalizzare le modalità di commercializzazione per evitare la speculazione che stanno operando alcuni macelli».