Cani e bambini, binomio vincente: la pet therapy entra in Oncoematologia Pediatrica

La Regione del Veneto ha deliberato di sostenere il progetto "Umanizzazione delle cure in oncoematologia: creare valore per il paziente pediatrico attraverso gli interventi assistiti con il cane", proposto dall’Azienda Ospedale Università Padova secondo una prospettiva di lavoro multidisciplinare, integrato e coordinato con gli altri servizi erogati, volto a migliorare il benessere dei pazienti e dei loro familiari. Azienda Ospedale-Padova intende realizzare la progettualità proposta con la collaborazione di Fondazione Città della Speranza Onlus e Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.

Pet therapy

Referente dell’Azienda Ospedale-Università Padova - Uoc Oncoematologia Pediatrica è la professoressa Alessandra Biffi; per la Fondazione Città della Speranza Onlus il già presidente del Consiglio regionale Marino Finozzi, attualmente consigliere CdS che ha promosso il progetto supportando la collaborazione con la Fondazione; e per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, Centro di referenza nazionale per gli interventi assistiti con gli animali, la dottoressa Laura Contalbrigo. La collaborazione nel progetto dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie che è sede del Centro di referenza nazionale, ha l’obiettivo di supportare l’Uoc Oncoematologia Pediatrica in un processo di integrazione tra i servizi offerti dato li proprio contributo per quanto riguarda gli aspetti medico veterinari, ovvero la selezione dei binomi cane-coadiutore, le gestione del monitoraggio sanitario e comportamentale dei cani coinvolti e il supporto metodologico per la strutturazione del progetto.