Pfas, raccolta fondi degli studenti Unipd per partecipare alla ricerca mondiale

Alcuni studenti dell’Università di Padova presenteranno un progetto sui Pfas alla più importante competizione al mondo di biologia sintetica, “iGem”, che si terrà a Parigi dal 23 al 26 ottobre. Il team Mutans, composto da studenti di Biologia, Biologia Molecolare, Biotecnologie e Ingegneria Biomedica dell’ateneo patavino, ha lanciato una raccolta fondi su GoFundMe per finanziare la partecipazione all’evento.

Raccolta fondi

Il team, che ha già partecipato lo scorso anno vincendo la Gold Medal e ricevendo la nomination come ‘’Best Therapeutics Projects’’ con il progetto Pasta si occuperà della contaminazione delle acque. Spiegano gli organizzatori della raccolta fondi: «Siamo il Team Mutans dell'Università di Padova, un gruppo di studenti provenienti dalle triennali di Biologia, Biologia Molecolare, Biotecnologie e Ingegneria Biomedica che mira ad unire le conoscenze di queste facoltà per dare origine ad un progetto innovativo e multidisciplinare. Mutans è nato nel 2021 per poter partecipare ad iGem, la più importante competizione di biologia sintetica al mondo, in cui ciascun team di studenti porta la propria esperienza di ricerca volta alla risoluzione di sfide di carattere ambientale, sociale ed economico. Nel 2023 il team Mutans dell’Università di Padova, è stato l’unico gruppo italiano a partecipare alla competizione: il progetto Pasta, presentato a Parigi, mirava a proporre una soluzione alternativa al problema dell’antibiotico resistenza tramite l’utilizzo di batteriofagi opportunamente ingegnerizzati. Il team ha ottenuto degli importanti risultati, vincendo la Gold Medal e ricevendo la nomination come 'Best Therapeutics Projects'. Nel 2024 la squadra ha deciso di affrontare una problematica che sta destando crescente preoccupazione, ovvero la contaminazione da Pfas delle acque. Le sostanze per e poli fluoroalchiliche sono ampiamente utilizzate dalle aziende chimiche per la produzione di una vasta gamma di prodotti grazie alle loro caratteristiche di impermeabilizzanti e tensioattivi. Queste li rendono al tempo stesso particolarmente persistenti nell’ambiente e difficili da degradare, oltre che molto pericolosi per la salute umana. In particolare i Pfas possono portare a danni al fegato, malattie della tiroide, obesità e problemi di fertilità, inoltre, i Pfoa (tipo di Pfas particolarmente diffuso) sono stati classificati come cancerogeni per l’uomo da una recente ricerca dello Iarc (International Agency for Research on Cancer). Il gruppo Mutans propone di affrontare il problema attraverso un approccio di bioremediation che sfrutti la biologia sintetica e l’interdisciplinarietà del gruppo. L’obiettivo del progetto è di selezionare ed ingegnerizzare due ceppi di Escherichia coli in modo che siano in grado di degradare i Pfas in un bioreattore. Purtroppo, i costi per questa competizione sono molto elevati: sono necessari 15mila euro per poter partecipare alla competizione, 550 euro per ogni biglietto di accesso alla grand Jamboree, a cui si devono sommare le spese di trasferta e delle attrezzature e materiali di laboratorio. Il progetto verrà finanziato parzialmente dal bando per i progetti innovativi dell’università di Padova, ma non abbiamo fondi a sufficienza per far partecipare ogni membro del gruppo all’evento finale. Per questa ragione saremmo immensamente grati se poteste donare anche la minima quota possibile su questo GoFundMe per aiutarci a far fronte alle spese necessarie».