Piani Peep per la realizzazione di nuove case: al via i bandi

Una delibera di Giunta ha approvato nei giorni scorsi l’avvio dell’iter per il completamento dei piani Peep di San Lorenzo e Lion ad Albignasego. L’intervento riguarderà alloggi, in gran parte a schiera.

Piani Peep

«Nei prossimi giorni - commenta Massimiliano Barison, assessore alle politiche abitative - uscirà il bando per l’assegnazione di due lotti Peep nei quartieri di Lion e San Lorenzo. Il valore delle aree edificabili sarà inferiore a quello proposto sul libero mercato, diventando così un’opportunità interessante per le persone che cercassero un’abitazione di proprietà a un costo calmierato. I costi delle aree saranno infatti equivalenti a ciò che il Comune ha speso a suo tempo per l’acquisizione delle superfici e per la realizzazione delle opere di urbanizzazione». Il bando segue gli atti di indirizzo stabiliti dal Consiglio comunale, pertanto il lotto di Lion sarà assegnato a cooperative edilizie di abitazione, mentre quello di San Lorenzo sarà attribuito a imprese edili e/o cooperative di produzione e lavoro. A breve sarà pubblicato il bando: nel caso delle cooperative, alle domande sarà assegnato un punteggio che porterà a una graduatoria secondo criteri che riguardano la residenzialità dei soci, le caratteristiche costruttive degli edifici e le tecnologie impiegate. Per quanto riguarda le imprese edili, i punteggi riguarderanno in particolare le modalità e le caratteristiche costruttive degli alloggi. Aggiunge Barison: «Sarà dato merito alle proposte “green”, ossia alle modalità di costruzione con materiali eco-compatibili e l’utilizzo di tecnologie a minore consumo energetico o che prevedono l’impiego di energie rinnovabili: oggi non è pensabile che le nuove costruzioni non abbiano questo tipo di sensibilità, soprattutto in un momento in cui i costi per le energie sono altissimi sia in termini ambientali, sia economici».

Alloggi

Per quanto riguarda la tipologia delle abitazioni, indicativamente a San Lorenzo saranno realizzati 18 alloggi a schiera e 15 appartamenti in linea (edifici a blocco), mentre a Lion saranno tutti e 15 alloggi a schiera. «Attraverso queste nuove aree Peep - conclude Barison - l’Amministrazione intende dare l’opportunità di rimanere ad Albignasego a tutti quei residenti che sarebbero costretti a emigrare fuori Comune a causa dei prezzi troppo alti delle abitazioni. Il Peep rappresenta l’unico strumento che abbiamo per aiutare concretamente le famiglie che non hanno una casa di proprietà, o per i loro figli, di continuare a vivere nella loro città, vicini al nucleo familiare d’origine».