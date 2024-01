Temperature rigide sui Colli Euganei, il piano emergenza freddo regge il colpo

In questi giorni il Comune di Teolo sta gestendo le problematiche legate alla stagionalità e alle temperature particolarmente basse dovute ad un'ondata di freddo intenso: secondo i dati dell’Arpa Veneto, le temperature minime registrate a Teolo negli ultimi 10 giorni sono state comprese tra -4 °C e 2 °C.

Piano freddo

Un test per l'organizzazione e la resilienza del Comune, richiedendo interventi efficaci e rapidi a garanzia della quotidianità dei cittadini, in particolare nelle aree pubbliche più frequentate come scuole e piazze. Il successo di queste misure è il risultato di una pianificazione accurata e di un impegno costante a favore della comunità. Afferma in merito l'assessore ai lavori pubblici Matteo Turetta: «La scorsa settimana abbiamo registrato dei picchi di temperature particolarmente basse. La nostra squadra ha operato con dedizione, concentrandosi sulla sicurezza nelle aree pubbliche più sensibili come scuole e piazze. Con un budget annuo di circa 30mila euro, destinato all'acquisto di materiale come ghiaino e sale, alle operazioni degli addetti - anche esterni - e alle macchine operatrici abbiamo testato e dimostrato ancora una volta la nostra capacità di reazione ed efficacia».

Ghiaccio

Il Comune di Teolo, consapevole del rischio di ghiaccio notturno improvviso, ha agito con prontezza, non limitandosi alla sola attivazione delle squadre di operai comunali ma anche alla collaborazione di ditte esterne, garantendo un intervento ancora più capillare e tempestivo. La costante comunicazione con l'Amministrazione Provinciale assicura un coordinamento efficace per interventi importanti sulle strade in caso di ghiaccio o neve. Inoltre, le squadre di Protezione Civile restano sempre in allerta, pronte a fornire supporto aggiuntivo qualora necessario. Conclude il sindaco Valentino Turetta: «La nostra risposta efficace alle recenti sfide meteorologiche sottolinea l'impegno costante del Comune per la sicurezza dei cittadini che abitano un territorio come quello di Teolo sui Colli Euganei dove le necessità, soprattutto d’inverno, sono uniche nel suo genere. Considerando poi che siamo tra i comuni dei Colli Euganei con la superficie più estesa (32 km quadrati) sono fiero del lavoro svolto e della nostra capacità di mantenere gli standard più elevati in situazioni climatiche particolari. Questa è la dimostrazione che la nostra comunità può contare su una gestione efficiente e proattiva».