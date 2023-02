Il piano Boeri sbarca in Consiglio comunale. I 33 rioni a caccia del via libera

Il Consiglio Comunale, con la deliberazione n. 2022/0049 del 12/4/2022, ha adottato il secondo Piano degli Interventi della città di Padova, redatto grazie alla preziosa collaborazione di Mate Engineering, dello Studio Stefano Boeri architetti e altri professionisti, con il coinvolgimento della cittadinanza. Dopo l’adozione si è aperta la fase dedicata alle osservazioni da parte dei cittadini, che si è conclusa il 23 giugno. Complessivamente sono state depositate 364 osservazioni, di cui 33 sono pervenute fuori termine. Per queste ultime non sussisteva un obbligo legale di esame da parte dell’Amministrazione Comunale tuttavia, considerato che il termine di legge non è perentorio e che anche le osservazioni presentate fuori termine potevano apportare utili contributi al miglioramento del progetto di variante, è stato esteso l’esame a tutte le osservazioni per portarle alla valutazione del Consiglio Comunale.

Le osservazioni

Le osservazioni pervenute sono state valutate dal gruppo di lavoro affidatario del servizio di progettazione del Piano con la collaborazione dell’Ufficio di Piano del Settore Urbanistica e Servizi Catastali, tenendo in considerazione gli obiettivi generali dell’Amministrazione Comunale che hanno guidato l’elaborazione del nuovo strumento urbanistico generale. Sono state raggruppate in cinque macro categorie, in relazione alla prevalenza delle argomentazioni trattate, al fine di poterle valutare secondo criteri di coerenza. Le osservazioni riguardanti nuove previsioni o aree edificabili sono state tutte respinte in quanto non coerenti con gli obiettivi ed i criteri stabiliti dall’Amministrazione, in particolare relativamente al consumo di suolo. In totale quindi sono state accolte 130 osservazioni, 97 sono state parzialmente accolte e 137 non accolte. L’esame delle osservazioni ha visto il coinvolgimento dei consiglieri comunali in particolare della V Commissione Consiliare, che hanno svolto un importante lavoro di analisi ed approfondimento. Dopo la discussione prevista per lunedì 13, il Piano degli Interventi diventerà efficace 15 giorni dopo la pubblicazione del provvedimento nell’Albo pretorio del Comune di Padova. Sucessivamente prenderà il via un percorso di formazione rivolto ai tecnici, concordato con gli ordini professionali.

Ragona

L’assessore all’Urbanistica Andrea Ragona sottolinea: «Il percorso di approvazione del Piano degli Interventi è stato lungo e articolato, e voglio fin da subito ringraziare i consiglieri comunali per il grande lavoro portato avanti nei mesi scorsi dalla V Commissione. Quello di lunedì sarà solo solo l’ultimo tassello di un percorso che ha preso il via oltre due anni fa, che ha coinvolto non solo il Consiglio Comunale e la Giunta, ma anche decine e decine di tecnici e professionisti, cui va un sentito ringraziamento. Con questo Piano ci siamo posti l’obiettivo di avviare un processo di rigenerazione urbanistica e ambientale della città, che dovrà caratterizzare lo sviluppo di Padova non solo nei prossimi cinque anni, ma nei prossimi decenni. Si tratta di un Piano che prende atto della necessità di non consumare più suolo ed è uno strumento che prova a rispondere alla grande crisi climatica e ambientale, così come economica e sociale, della nostra epoca. Con gli ordini professionali abbiamo concordato di organizzare presto un percorso di formazione rivolto a tutti i tecnici, viste le importanti modifiche rispetto al passato sulle quali sarà fondamentale aggiornarsi. Lunedì affronteremo una discussione molto importante per Padova, per approvare uno strumento che traduce in pratica una visione di città che inverte la rotta rispetto agli ultimi decenni: la fase espansiva si è fermata, ora le priorità sono la salvaguardia del suolo e la sicurezza del territorio»