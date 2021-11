Piano manutenzioni, l'amministrazione investe 15 milioni di euro per le strade e l'illuminazione

Ben 15 milioni per i quartieri della città di Padova per opere di manutenzione e decoro. Lo annuncia soddisfatto il vicesindaco Andrea Micalizzi: «Abbiamo varato un grande investimento per la cura dei quartieri: l’attenzione alle piccole cose che migliorano il decoro, la sicurezza, l’accessibilità per tutti a prescindere dalla propria condizione fisica e danno ai quartieri un’immagine ordinata. 15 milioni di investimento: l’opera pubblica più importante è la somma di tanti interventi concreti e localizzati vicino a dove abitano le persone, nei quartieri residenziali, dove si accompagnano i bambini a scuola, dove si fa la spesa, la piazzetta vicino casa. Per i nostri quartieri - aggiunge - vogliamo cose concrete: eliminazione di barriere architettoniche, strade in ordine, marciapiedi percorribili, l’illuminazione efficiente, attraversamenti sicuri. Servono per questo - conclude - ogni anno grandi investimenti perché se tante sono le cose che abbiamo fatto ancora tante sono quelle che vogliamo fare, ma la direzione deve essere questa: non devono esistere zone ai margini o quartieri di confine abbandonati. Tutte le priorità saranno decise sulla base delle segnalazioni dei cittadini, le indicazioni delle consulte di quartiere e i sopralluoghi dei nostri tecnici».

Giordani

Soddisfatto anche il sindaco, Sergio Giordani: «La scelta strategica è quella di mettere i quartieri e i padovani al centro delle scelte strategiche che abbiamo assunto dopo aver vinto la causa con lo Stato. Questo ci chiede la gente: hanno ragione e noi lo facciamo».

Gli investimenti

- 4,7 mln per illuminare i quartieri con le nuove lampade a led con illuminazione più efficiente, con minori consumi per le casse del comune. Più illuminazione significa avere una città più bella e più sicura;

- 1,5 mln per marciapiedi accessibili e sicuri: dal buono stato e dalla percorribilità dei nostri marciapiedi dipende la possibilità per molti anziani, genitori con passeggino o persone con disabilità di poter raggiungere un luogo o un servizio. Serve la massima cura per una città alla portata di tutti e che consente una vita autonoma;

- 6,3 mln per asfaltatura strade: vogliamo una città in ordine e che punti a garantire la migliore percorribilità e sicurezza per le nostre strade. Un investimento che raggiungerà molte strade in tutti i quartieri della città;

- 1,5 mln per le pavimentazioni storiche: con il secondo riconoscimento Unesco Padova è sempre più al centro dell’attenzione internazionale e lo vediamo con l’aumento del turismo che sta dando una grande spinta all’economia e all’immagine della nostra città. Siamo orgogliosi della bellezza e dell’eleganza di Padova per questo vogliamo curare l’immagine è la fruibilità anche dei percorsi più storici con materiali in pietra;

- 200.000€ per strade bianche per mettere in sicurezza e rendere percorribili quelle strade tra città e campagna, tutelando il paesaggio e l’ambiente. Sono molte, specie ai confini della città, le strade in ghiaino stabilizzato, vogliamo averne cura;

- 600.000€ di barriere metalliche sono invece un’investimento per la sicurezza di tutti e finanzieranno la realizzazione di nuovi Guard-Rail nella tangenziale e nella viabilità di scorrimento;

- 1 milione per il Camioncino “Cantiere Mobile”: 4 nuovi camioncini che gireranno i nostri quartieri e si occuperanno di risolvere tutti i piccoli problemi in modo sistematico: la buca pericolosa, il paletto storto, il segnale stradale da riordinare è molto altro.