Al via il piano di lotta alle zanzare: 378mila interventi sui tombini e 360 km di trattamenti

È partito il piano comunale per limitare l’infestazione da zanzare. Sono iniziati infatti i trattamenti larvicidi in diverse zone della città ed è entrata in vigore l’ordinanza che prescrive i comportamenti da tenere da parte di singoli cittadini, aziende, amministratori condominiali e altri soggetti. Il Comune di Padova interviene su tutte le caditoie e 20 chilometri di fossati. Complessivamente sono previsti 378 mila interventi di trattamento tombini (sei cicli su 63 mila tombini) e 360 chilometri di interventi nei fossati (18 passaggi su 20 chilometri).

I trattamenti

Verranno realizzati trattamenti larvicidi geolocalizzati, mirati alle zanzare in modo da non compromettere altri insetti quali le api. Le principali prescrizioni rivolte ai cittadini contenute nell’ordinanza del sindaco sono: non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensioni nei quali possa raccogliersi l’acqua piovana (sottovasi, barattoli, copertoni, rifiuti, materiale vario sparso); svuotare giornalmente qualsiasi contenitore di uso comune con presenza d’acqua (bacinelle, bidoni, secchi, annaffiatoi) e, ove possibile, lavarlo o capovolgerlo; coprire ermeticamente i contenitori d’acqua inamovibili (bidoni, cisterne). Nell’ordinanza, scaricabile su Padovanet, sono indicati anche tutti gli obblighi per aziende, condomini e altri soggetti

Lotta all'infestazione

L'assessore Chiara Gallani spiega: «La lotta all’infestazione delle zanzare è possibile solo attraverso un’efficace collaborazione tra Amministrazione e cittadini. Basta infatti un piccolo ristagno d’acqua per permettere la riproduzione della zanzara, quindi la prevenzione è indispensabile anche nelle aree private e l’azione congiunta è fondamentale: poche ma costanti attività di prevenzione messe in pratica da tutti garantiscono il risultato. In questa settimana, in cui è prevista pioggia, sarà particolarmente importante ognuno tenga sotto controllo i ristagni nelle proprie abitazioni, svuotando ad esempio i sottovasi. Come Amministrazione, anche quest’anno, abbiamo messo a punto un dettagliato piano anzi zanzare nelle aree pubbliche, svolto soprattutto con trattamenti larvicidi geolocalizzati svolti regolarmente su fossati, tombini e caditoie, predisponendo un programma di interventi puntuale consultabile su Padovanet, per dare a tutti i cittadini un’informazione completa e precisa. La presenza delle zanzare non è ormai purtroppo solo un fastidio, ma può diventare un problema di salute pubblica. Per questo il nostro impegno è massimo e siamo certi che lo sarà anche la collaborazione dei cittadini»