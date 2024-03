Piantedosi dichiara guerra alle mamme arcobaleno e impugna le decisioni del tribunale

Il Viminale ha già presentato ricorsi contro le sentenze del Tribunale di Padova, che dieci giorni fa aveva legittimato gli atti di nascita dei figli di due mamme, sottoscritti dal Comune dal 2017 in poi su richiesta del sindaco Sergio Giordani. Il ministero dell'Interno ha presentato richiesta di appello. Non si è conclusa, quindi, la battaglia giuridica delle mamme arcobaleno e del primo cittadino, che chiedono la semplice registrazione dei propri figli allo stato civile e di mantenere il cognome di entrambe le donne del nucleo familiare.

L'appello

Il Ministero dell'Interno ha impugnato con diversi reclami gran parte delle sentenze pronunciate dal tribunale civile di Padova, che aveva invece dato ragione alle mamme contro l'avviso della Procura (che era partito a sua volta dal governo Meloni). Sarà la terza sezione civile della Corte d'Appello di Venezia a pronunciarsi sui nuovi ricorsi. L'avvocatura dello Stato, che agisce per conto del Ministero, guarda a una sentenza già pronunciata a Milano, in cui la Corte aveva accolto la richiesta di rettifica degli atti di nascita, cancellando il cognome della seconda mamma. Il Tribunale di Padova, lo scorso 5 marzo, aveva rigettato le richieste della Procura e confermato la validità delle iscrizioni del nominativo della madre non biologica negli atti di nascita firmati dal sindaco, Sergio Giordani.