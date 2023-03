Piantumati cento nuovi alberi nel parco cittadino: la decisione del Comune

A Vigonza è partita la piantumazione di 100 nuovi alberi nel sito della Città dei Ragazzi dotati di impianto di irrigazione, in modo da mantenere le alberature e non farle seccare.

Vigonza

Spiega Filippo Pastore, assessore all'ambiente: «Per la messa a dimora delle piante è stata usata una tecnica sostenibile. Viste le dimensione delle piante che sono astoni di 2 anni, vengono utilizzate delle canne di bambù. Sono stati sostituiti i legacci di plastica con legacci in canapa. Questi, con la crescita della pianta si biodegraderanno senza segnarla e non ci sarà bisogno di intervenire per tagliare la plastica. Su questo doppio filare verrà installato un impianto di irrigazione a goccia anche per prevenire problemi eventuali dovuti a siccità. Sono 3 specie di alberi: frassini, aceri e carpini. La messa a dimora è stata fatta a blocchi ripetuti in modo di garantire ritmo a tutto il filare». Aggiunge il sindaco Gianmaria Boscaro: «Questi alberi derivano da un accordo urbanistico che la precedente amministrazione aveva sottoscritto e sono stati quindi pagati dalla società Unicomm a compensazione dei crediti carbone per il nuovo Mega. Abbiamo deciso di accelerare con la loro piantumazione per rinverdire Vigonza, ora bisogna sviluppare il verde come infrastruttura urbana anche nelle zone più densamente popolate e proprio per questo il Comune di Vigonza è impegnato nella redazione del nuovo Piano Comunale di pianificazione e gestione del Verde. Il Piano Comunale di pianificazione e gestione del verde rappresenta uno strumento “raccomandato” dalla Commissione Europea e necessario per una corretta programmazione e attuazione degli interventi in materia di infrastrutture verde, detto Piano consente di accedere ai finanziamenti della programmazione POR FESR regionale 2021 – 2027, in particolare al programma di Sviluppo Urbano Sostenibile (SUS) nell’ambito del quale il Comune di Vigonza risulta inserito all’interno dell’Area urbana di Padova, come risulta dalla graduatoria approvata con Decreto n. 86 dell’11.07.2022 del Direttore Regionale della Direzione di Programmazione Unitaria».

Verde

L’assessore Pastore ricorda inoltre: «I punti cruciali della pianificazione del verde sono: la definizione di criteri e strumenti per la conoscenza del patrimonio e dei servizi ecosistemici da esso forniti (biodiversità, qualità dell’aria, effetti sul microclima e sui deflussi superficiali); lo sviluppo di linee guida e l’identificazione, strumenti tecnici (inclusi strumenti informatici) e strumenti normativi per la salvaguardia, la gestione e il rinnovo della vegetazione esistente; la definizione di linee guida per la pianificazione e lo sviluppo dell’infrastruttura verde; la definizione di un regolamento del verde ad integrazione del regolamento edilizio. Alla luce dei risvolti di ricerca e di innovazione che il caso manifesta, si vuole definire solide premesse tecnico-scientifiche per cui è stata chiesta la cooperazione del Dipartimento Territorio e Sistemi Forestali (TESAF) dell’Università di Padova ed è stata stipulata una convenzione del valore di 35mila euro che permetteranno di attivare delle borse di studio della durata di due anni per dei ricercatori universitari che analizzeranno dalla a alla zeta tutto il territorio vigontino».