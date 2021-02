Albignasego: a breve sarà pronta la piastra polifunzionale di Lione

Sono ormai a buon punto i lavori di realizzazione della piastra polifunzionale di cui sarà dotato il quartiere di Lion, ad uso principalmente della popolazione più giovane, che potrà giocarvi a basket e a calcetto, praticando così l'attività sportiva. L’intervento era stato proposto dal Comitato di quartiere Lion all’interno dell’edizione 2020 del Bilancio partecipativo ed era risultato il più votato tra le 18 proposte pervenute in Comune dai cittadini della frazione.

Spazio di aggregazione

«Anche Lion avrà quindi uno spazio di aggregazione per i giovani del quartiere» commenta il sindaco Filippo Giacinti, «perché questa piastra polifunzionale sarà adibita ad attività sportive e ad area di ritrovo». Aggiunge il consigliere delegato Marco Mazzucato: «Grazie ai cittadini, al Comitato di Quartiere ed a tutte le persone che hanno, a vario titolo, partecipato e contribuito al Bilancio partecipativo dedicato al quartiere di Lion. Questo progetto, risultato il più votato, dimostra ancora una volta quanto sia importante la partecipazione del cittadino alla gestione della cosa pubblica».

Dove sarà

L’area scelta per la sua collocazione è il parco di via Sant'Andrea adiacente alla sede della Protezione civile. La gettata, che fungerà da base, è già stata stesa e sarà poi allestita a campetto per giocare liberamente a pallacanestro oppure a calcetto. All’interno del parco vi è una zona pavimentata a semicerchio, che diventerà il palcoscenico sul quale realizzare manifestazioni all’aperto: il Comune, infatti, contestualmente ai lavori di realizzazione della piastra sportiva, sotto la supervisione dell’assessore Valentina Luise, andrà a creare delle panchine di cemento, trasformando l’area in una specie di anfiteatro per assistere a spettacoli, eventi e manifestazioni pubbliche.