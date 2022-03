«Piatto Stellato», la spy story travolge il Veneto

Le rivelazioni della stampa veneta e nazionale sulla indagine penale a carico del colonello Massimo Stellato, capocentro per il Padovano e per il Nordest dei servizi segreti interni (Aisi), sta mandando in fibrillazione i palazzi del potere: sia nel Veneto che nel resto del Paese, capitale inclusa. La questione è delicatissima. Stellato, questa l'accusa fermo restando che l'inchiesta è solo agli nizi, avrebbe rivelato a Domenico Mantoan (all'epoca direttore generale della sanità veneta) come lo stesso Mantoan fosse sotto intercettazione su ordine della magistratura padovana. Non è ancora chiaro se in quel momento Mantoan fosse ascoltato perché indagato o perché le intercettazioni fossero correlate all'inchiesta. Tuttavia secondo quanto riporta Padovaoggi.it, l'inchiesta della procura patavina avrebbe a che fare, tra le altre, con la gestione di Azienda zero: ossia l'azienda sanitaria regionale, con sede a Padova, che funge, tra le tante, come cabina di regia centralizzata per le forniture in capo alle Ulss venete.

