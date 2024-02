Apre il cantiere in piazza Azzurri, in estate a San Carlo un'area nuova e più green

Sono iniziati oggi, 7 febbraio, i lavori di riqualificazione di Piazza Azzurri d’Italia, che da semplice grande area asfaltata, sarà trasformata in una vera e propria piazza polifunzionale (vedi rendering in basso), con tanto verde e spazi per i pedoni. Pur mantenendo lo stesso numero di posti auto e il mercato del martedì, che ritornerà verso fine estate nella sua tradizionale, sarà semi "green". Un intervento che, assieme alla demolizione e successiva ricostruzione dell’edificio ex Coni (la demolizione inizierà entro primavera) e il grande parco intitolato a Franca Ongaro (già realizzato nell’area ex Valli) darà al cuore dell' Arcella una nuova identità, all’insegna della vivibilità, della sostenibilità e del verde.

I lavori

I lavori in Piazza Azzurri d’Italia richiedono un investimento di 400 mila euro, provenienti dai fondi Pnrr e sono inseriti all’interno del Pinqua “Hub Arcella 2030”. Il progetto della nuova Piazza prevede di ridisegnare gli spazi, mantenendo ovviamente i parcheggi a servizio del quartiere e dello Stadio Colbachini, ma valorizzando e riqualificando gli elementi pedonali e gli spazi verdi o comunque non asfaltati. I numeri danno bene una idea del cambiamento: la piazza ha una superficie complessiva di 6270 metri quadrati e le aree verdi aumenteranno fino a 1926 metri quadrati (adesso sono di 1423), mentre le superfici drenanti saranno di 966 (ora appena 84 mq), gli alberi passeranno da 21 a 31.