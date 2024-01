Partono i lavori in piazza Azzurri d'Italia, l'antipasto di una nuova vita per l'area di San Carlo

L'area di piazza Azzurri d'Italia è stata messa oggi, 30 gennaio, a disposizione della ditta che dovrà occuparsi della riqualificazione. Entro la prossima settimana partirà con l'allestimento del cantiere, che prevede il completo rifacimento della piazza su cui si affaccia lo stadio Colbachini, ma all'interno di un piano più ampio, che riguarda anche la palazzina ex Coni e l'ex Configliachi, oltre a diversi edifici residenziali e istituti scolastici di San Carlo. Tutto finanziato dal Pinqua, il programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare nato grazie ai fondi del Pnrr.

Il progetto

Sarà una piazza più verde, con più alberi, ma anche più parcheggi e una zona dove organizzare eventi, che nasce con l'obiettivo di decentralizzare anche alcune attività universitarie, richiamando così una presenza diversa rispetto a quella presente oggi tra il Bingo e la galleria. Gli spazi saranno adeguati anche per i bus, funzionali al trasporto delle squadre sportive che andranno al Colbachini e al Palantenore, dando così anche una risposta al versante sportivo della piazza.

Il mercato

Nel fattempo, per permettere i lavori, il mercato settimanale dell'Arcella, è stato spostato tra la strada che porta a San Carlo, via Agostini e il nuovo parcheggio della Chiesa. Proprio oggi c'è stato l'esordio: «E questo - commenta Ilario Sattin, presidente degli ambulanti della Fiva Ascom Confcommercio di Padova - è probabilmente il fattore che ci fa dire che la soluzione è senz’altro positiva: poter “vedere” dove si è spostato il mercato fa sì che la clientela non venga dispersa. Certo: il riposizionamento crea comunque qualche difficoltà ai colleghi, ma si tratta di difficoltà che potranno essere senz’altro superate». Frequentato da migliaia di persone e tradizionale appuntamento del martedì, il mercato dell’Arcella rimarrà per qualche mese nella nuova ubicazione. «Magari - conclude Sattin - la notizia dello spostamento può essere un buon veicolo pubblicitario. Ogni occasione è buona per ricordare che, in provincia, sono più di un centinaio i mercati che si susseguono, a cadenza regolare, tutti i giorni della settimana, domenica compresa».