La consigliera Cappellini (Fdi) porta in aula una pietra di piazza De Gasperi: "Arredate la città con delle armi"

Si è presentata in consiglio comunale agitando una delle pietre poste alla base degli alberi di piazza De Gasperi. «State armando gente che è già malavitosa di suo come quelle che frequentano quella zona»

Cappellini

La consigliera comunale e capogruppo di Fratelli d'Italia Elena Cappellini l'ha portata in aula per denunciarne la pericolosità al sindaco: «Voi andate in giro a raccontare che lì avete riqualificato una zona, ma in realtà è una banale pennellata ed un'idea vecchia degli anni '80 quando facevano i campi da basket al Bronx» esordisce Cappellini mentre tiene in mano la pietra «ma il problema è che in quella piazzetta adiacente avete piazzato delle vere e proprie armi contundenti e taglienti sotto gli alberi, che in una zona come quella, malfrequentata e spesso teatro di risse, è di una gravità incredibile. Quella è una piazza comunale e non un giardino residenziale privato».

Micalizzi

L'interrogazione era rivolta al sindaco, che però ha passato la parola al suo vice Andrea Micalizzi, che si è occupato della riqualificazione della piazza insieme ai residenti: «Ogni pezzo di arredo urbano potrebbe eventualmente diventare un'arma se utilizzata con uno scopo diverso da quello per cui nasce. In ogni caso terremo conto della segnalazione, vigileremo, ma la invito a riportare la pietra dov'era, perché si tratta di un bene pubblico pagato dai cittadini». Cappellini però aveva già annunciato che una volta eseguita la dimostrazione in aula, più adatta all'esibizione di una prova in tribunale che ad una seduta consiliare, l'avrebbe riportata dov'era. Nei giorni scorsi aveva già denunciato la vicenda, pubblicando un post sui suoi canali social che ha riscosso migliaia di like e condivisioni.