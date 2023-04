Piazza Insurrezione, anche 'AmoPadova' chiede prima il park alla Prandina

«Su un solo punto siamo perfettamente d’accordo con l’assessore Ragona: è giunto il momento di decidere. Ma la prima decisione deve riguardare le destinazioni della Prandina. E lo diciamo al plurale non per sbaglio, ma perché corrisponde alla vocazione polifunzionale di quell’area, per le quali noi abbiamo maturato in 4 anni di studi convinzioni precise, a fronte di tanti bla bla ideologici altrui, privi di contenuti concreti». Sul destino di piazza Insurrezione e Prandina, la maggioranza non si prende. Ormai da 6 anni si diacute, ma rimane una parte che non vuole auto e l'altra che invece le prevede. E le prevede in centro, in un parcheggio al posto della ex caserma.

AmoPadova

L'associazione AmoPadova, costola della lista civica di Giordani insisiste: «La destinazione finale di piazza Insurrezione invece è indiscutibile, ma va subordinata alla soluzione del tema della sosta ed inserita in un piano complessivo della viabilità e dell’arredo: Non possiamo consentire il ripetersi di una politica del carciofo, una foglia alla volta, che già tanti danni ha fatto in città nel tempo, e non solo in tema di mobilità. A tal fine la Lista Giordani ha giustamente invocato un progetto complessivo almeno per tutto il quadrante ovest, in modo da armonizzare funzioni e strumenti, rifiutando di rendere definitivo il provvisorio; tanto più quando è frutto di soluzioni abborracciate. Tale è stato sino ad oggi il parcheggio alla Prandina, che giustamente l’amministratore delegato di Aps, in una logica aziendalistica che guarda al bilancio, definisce del tutto diverso da Piazza Insurrezione. Noi aggiungiamo di più: che non è neppure un vero parcheggio, ed è destinato peraltro entro fine anno a cadere, così non strutturato, sotto la scure del Soprintendente. Si deve allora interpretare al meglio la straordinaria versatilità di quell’area, consentendovi la coesistenza di funzioni socio culturali e ludiche, in un contesto green valorizzato anche nei suoi elementi storico architettonici, e con il supporto di un moderno parcheggio interrato o seminterrato. E dunque, è giunta l’ora: bene ha fatto lista Giordani ad invocare l’avvio di un percorso decisionale, sotto la guida del Sindaco, per stabilire definitivamente i destini della Prandina e di tutto il quadrante ovest del Centro Storico. Noi vigileremo in modo inflessibile perché sia un percorso virtuoso per la città».