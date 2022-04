Piazza intitolata al volontariato, si prepara una festa per tutto il quartiere

Sarà una festa per tutti i cittadini del quartiere Cave l’inaugurazione della nuova piazza che sarà intitolata al volontariato: si svolgerà sabato 30 aprile alle 11.30 alla presenza del sindaco di Padova, del vicesindaco al cui fianco saranno il presidente di Padova Capitale del Volontariato, il parroco della Chiesa della Beata Vergine del Perpetuo Suffragio e i membri della Consulta 6A.

La festa

Una piazza che diventa il cuore pulsante del quartiere per giovani adulti ed anziani. I primi in particolare avranno a disposizione anche un canestro da basket e un percorso per il parkour. Una vela colorata contraddistingue lo spazio ricco di verde mentre la zona pavimentata, dove si potrà svolgere anche il mercato di quartiere, è stata decorata da una grande opera (ben 700 metri quadri) del famoso street artist Luca Font. Il programma della giornata di festa prevede alle 11.30 l’inaugurazione della piazza con la partecipazione dei cittadini, la scopertura di un cippo dedicato ai bambini vittime della strada e dello svelamento delle panchine dedicate ai “Testimoni della Solidarietà” : i primi quattro sono monsignor Giovanni Nervo, Tom Benettollo, Giovanni Omboni e Claudio Sinigaglia. La festa proseguirà anche nel pomeriggio, alle 15.00 prima con Concerto Jazz dell’Orchestra dell’Università di Padova, a cui seguirà una esibizione di Parkour e infine basket libero per tutti.