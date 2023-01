Piazzale Gasparotto, la Questura negli uffici dei servizi sociali: «Progetto pilota che può essere imitato»

E' stato aperto il presidio di Polizia in Piazzale Gasparotto. Un caso praticamente unico, visto che gli uffici sono situati in una delle sedi cittadine dei servizi sociali. «Nessuna militarizzazione», è la frase che hanno ripetuto più o meno tutti i presenti a questa inaugurazione, dal Questore Sbordone al sindaco Giordani fino ad arrivare all'assessora al sociale Colonnello. È l’Ufficio dei Poliziotti di Quartiere (articolazione dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura) a trovare una nuova collocazione in piazzetta Gasparotto.Tra i rappresentanti delle forze dell'ordine è comprensibile la soddisfazione, Prefetto e Questore, Grassi e Sbordone, hanno anche spiegato cosa può rappresentare questo tipo di esperienza: un modello. «Parlare di progetto pilota, in questo caso, è opportuno. E' la prima esperienza di questo tipo», hanno sottolineato entrambi. Il sindaco Giordani, supportato dagli assessori Bonavina e Colonnello, ha evidenziato ancora una volta l'importanza della collaborazione tra le parti. Il sindaco però, che lo ha ammesso a domanda diretta, si è "dimenticato" di coinvolgere le realtà che in questa piazza operano. Si tratta delle associazioni Libera, Nadir e Stria, l'ultima arrivata in ordine cronologico. «Un errore mio», ha ammesso il primo cittadino. Il presidio aprirà tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 20. Al Questore Sbordone abbiamo così chiesto, visto che uno degli obiettivi dovrebbe essere quello di scongiurare presenze notturni, bivacchi e quel che genericamente viene definito "degrado", se viene meno l'obiettivo, visto che è proprio di notte che il presidio rimane chiuso: «Non era possibile attivare, anche per motivi economici, un servizio 24 ore su 24. Ci sarà però la possibilità di comunicare qualsiasi tipo di criticità, attraverso un citofono collegato direttamente con la Questura, negli orari in cui il presidio sarà chiuso». Tra i presenti a questa giornata d'inaugurazione anche alcuni tra coloro che qui hanno uffici, per lo più studi legali e commercialisti. Era proprio da loro partita, l'estate scorsa, una forte richiesta per "sgomberare" chi in quella piazza cerca una sorta di rifugio.